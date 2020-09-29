歐陽娜娜登陸高歌「我的祖國」惹議！他曝台灣殘酷現實面

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，中國大陸官媒央視也在官方微博公布國慶晚會表演細節，名單當中赫然可見台籍藝人歐陽娜娜、張韶涵等將與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶，消息曝光掀起台人高度熱議。對此，時常評論時事的臉書粉絲團《鷹之眼》28日深夜貼文指出「殘酷現實面」，直言「中國大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。」
根據陸媒《央視》、《觀察者網》報導，在今年《中國夢、祖國頌》十一國慶晚會上，歐陽娜娜將會在開場時獻唱《我的祖國》，而她也在受訪時表示「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」；而張韶涵則會與張碧晨、陳偉霆、吳磊等人，合唱抗疫歌曲《守護》，並於宣傳影片當中提到希望能將濃濃的愛與正能量傳遞給大家，同時祝福「祖國繁榮昌盛」。
粉絲團《鷹之眼》指出，歐陽娜娜跑去中國大陸唱「我的祖國」，引來一堆台灣人的謾罵攻擊，「甚至連70歲的行政院長蘇貞昌，都在那邊抨擊這位20出頭的小姑娘，一瞬間我還以為她不叫歐陽娜娜，叫歐陽黃安」。我們先不管總統蔡英文上任時曾說過「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，也先不管民進黨拿黨旗當台灣國旗，跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感，認為「歐陽娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩，當台灣沒能力提供舞台給她時，那她去中國大陸的舞台，何錯之有？」
內文也提到，曾經亞洲流行市場是香港、台灣、日本、南韓所領導，但隨著中國大陸國力不斷崛起、人才資金不斷湧入，中國大陸毫無疑問已經是亞洲流行市場最強悍的龍頭。台灣民眾大家一定要接受一個事實，「我們所熱愛的寶島台灣，已經沒落下滑許久了，如果你是一個想進軍世界的人才，那中國大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台」。
文末則稱「現在已經不是2000年以前的台灣，我們早已不是傲視亞洲的綜藝文化輸出國。現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的落魄貴族，除了貴族範兒，其它什麼都沒有了」。（編輯：賴詠璿）