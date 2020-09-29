歐陽娜娜登陸高歌「我的祖國」惹議！他曝台灣殘酷現實面

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，中國大陸官媒央視也在官方微博公布國慶晚會表演細節，名單當中赫然可見台籍藝人歐陽娜娜、張韶涵等將與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶，消息曝光掀起台人高度熱議。對此，時常評論時事的臉書粉絲團《鷹之眼》28日深夜貼文指出「殘酷現實面」，直言「中國大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。」

▲中國大陸「十一國慶」晚會將至，網友發現台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵將登台表演。（圖／取自春晚微博）