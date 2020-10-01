9月在不知不覺中已告一段落，今（1）天就是中秋節了，緊接著便是國慶連假，短暫休息後，我們還是得回歸現實，將心思重新投入繁忙工作中，這對我們來說，既是機遇也是挑戰。那麼，在中秋過後，誰的財運會越來越好呢？命理網站《星雨算命網》就特別分析，「4生肖」中秋節後好運連連！財源滾滾來，第一名甚至有望加薪，趕快來看看自己是不是幸運兒之一吧！

▲中秋節後好運連連！「4生肖」財運暴漲，第一名有望加薪。（示意圖／NOWnews資料照）