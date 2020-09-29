歐陽娜娜登陸高歌惹議　廣告小妹：果斷做出抉擇也算聰慧

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，引發熱議。對此，同時身具上海妹子、台灣媳婦身份的網紅「廣告小妹」表示，一邊是國家尊嚴，一邊是人民幣，認為歐陽娜娜等人「果斷做出抉擇，也算聰慧」。

▲中國大陸十一國慶的宣傳海報。（圖／翻攝自春晚微博）