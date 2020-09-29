歐陽娜娜登陸高歌惹議　廣告小妹：果斷做出抉擇也算聰慧

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，引發熱議。對此，同時身具上海妹子、台灣媳婦身份的網紅「廣告小妹」表示，一邊是國家尊嚴，一邊是人民幣，認為歐陽娜娜等人「果斷做出抉擇，也算聰慧」。
根據陸媒《央視》、《觀察者網》報導，在今年《中國夢、祖國頌》十一國慶晚會上，歐陽娜娜將會在開場時獻唱《我的祖國》，而她也在受訪時表示「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」；而張韶涵則會與張碧晨、陳偉霆、吳磊等人，合唱抗疫歌曲《守護》，並於宣傳影片當中提到希望能將濃濃的愛與正能量傳遞給大家，同時祝福「祖國繁榮昌盛」。
對於台灣有聲音抨擊歐陽娜娜與張韶涵登陸獻唱是被統戰，廣告小妹直言，「這解讀沒毛病，國慶節不進行統戰何時進行呢？中秋節嗎？我如果是陸委會，也會覺得她倆不妥。但能拿她們怎麼辦？威脅剪掉健保卡嗎」。
廣告小妹指出，「曾在台灣跌落谷底的張韶涵，這些年在祖國搖身一變變富婆。我也很想住她的小島，帶上我的貓。歐陽娜娜嘛，更是不可能回台灣發展了，全家人黑得發亮。一邊是三小國家尊嚴，一邊是香噴噴人民幣。她們果斷做出抉擇，也算聰慧」。
廣告小妹更吐槽了春晚宣傳海報的設計，笑稱「這配色和排版，跟我小時候的國慶海報一樣欸！三十年都沒長進也是蠻厲害的」。（編輯：倪浩軒）