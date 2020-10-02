金曲31／J.Sheon淡定叩關歌王　認最大對手是他

J.Sheon去年推出第二張專輯《巷子內》，在生日時便許下希望入圍金曲獎的願望，如今許願成真，與張震嶽、周華健、黃明志、吳青峰以及裘德角逐歌王寶座，受訪時他談起入圍心情，提到媽媽其實比他更有把握。

▲J.Sheon個唱將於8月29日移師Legacy Max舉辦。（圖／寬宏藝術提供）