金曲31／J.Sheon淡定叩關歌王　認最大對手是他

J.Sheon去年推出第二張專輯《巷子內》，在生日時便許下希望入圍金曲獎的願望，如今許願成真，與張震嶽、周華健、黃明志、吳青峰以及裘德角逐歌王寶座，受訪時他談起入圍心情，提到媽媽其實比他更有把握。
其實早在公布金曲獎入圍前，J.Sheon就非常緊張，只要腦袋一放空就會想到這件事，回憶公布金曲入圍當天的情形，他提到：「專注在家裡看實況轉播，剛好也在跟朋友通電話。」當得知入圍時，與朋友一起大叫，「接著就有很多祝賀簡訊，或是有些人打電話給我。」J.Sheon也自爆，反而是媽媽比他還自信，覺得一定會入圍。
被問到有沒有先小小的慶祝一番，J.Sheon笑說：「好像要等典禮結束以後，金曲獎公布在慶祝，想先等一個大的。」而與眾多實力派歌手搶歌王，他認為最大的對手是吳青峰，「就感覺...這支股票會中的感覺，符合社會大眾期待，阿嶽（張震嶽）也有聽過，黃明志以前的歌也有涉略，感覺他們都有機會。」
對於得獎，J.Sheon透露會有小期望，「但沒有很多（得獎）想法，想給自己沒有中的一些想法，太過多的期望，就沒有辦法去把握。」而他也說道，金曲獎當天會帶著以前錄音的器材零件當作幸運物，這些小零件具有意義，「因為我持續用了這些器材，創造了很多音樂。」
有著摩羯座分析利弊個性的J.Sheon，就算已經獲得入圍肯定，也不敢掉以輕心，坦言這變數很多，「做藝人這一塊真的要放寬心，如果沒有照預期的發生，那就這樣囉！」所以他按照自己的步調，在近期推出了新歌《愛已死》，且第三張專輯也已經在規畫中，也將以導演的身分與大家見面。