金曲31／朱海君叩關台語歌后　與「偶像」並列開心瘋了

朱海君今年再度入圍金曲獎「最佳台語女歌手」，她自爆其實個性很孬，所以不讓身邊好友告訴她金曲獎公布入圍的日期，當天她正在藏包包，直到老公NONO來找她，才得知入圍喜訊。而她也透露，能夠與自己視為偶像的潘越雲一起入圍，心情非常開心。

▲朱海君坦言走不出阿嬤過世傷痛，在錄製新歌時崩潰痛哭。（圖／豪記唱片提供）

▲朱海君（右）透露得知入圍喜訊時，NONO開心不已。（圖／NOWnews資料照）