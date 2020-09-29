郭雪芙擺脫甜美形象　「面癱」意外圈粉：好可愛！

汪東城、郭雪芙主演的《因為我喜歡你》，上周六播出第二集，汪東城男人味十足的好身材未演先轟動，播出前就在網路上引發討論，面癱女郭雪芙的「女力」圈粉，深獲女性觀眾喜愛。

▲郭雪芙（右）送快遞，看到汪東城和小偷在搏鬥。（圖 / 八大提供）

× ▲郭雪芙（右）送快遞，看到汪東城和小偷在搏鬥。（圖 / 八大提供）

在第二集中，汪東城「肌情」演出未演先轟動的出浴戲，上周播出前搶先在社群曝光影片及照片，瞬間引發粉絲秒收藏與分享，「方總裁身材太誘人」、「謝謝導演安排出浴戲讓我們大飽眼福」、「不愧是男神、臉蛋到身材簡直完美！」同時劇情安排郭雪芙因要送快遞到汪東城家，碰巧撞見他與潛入家中的小偷在搏鬥，立刻伸出援手挺身相助，「面癱女」適時解救「偽霸總」擺脫危險的「美女救英雄」，顛覆既有的偶像劇設定，獲得好評。郭雪芙這次為角色「面癱」詮釋，不僅吸睛也意外圈粉，讓網友直呼好可愛！

▲郭雪芙上演「美女救英雄」。（圖 / 八大提供）

× ▲郭雪芙上演「美女救英雄」。（圖 / 八大提供）

劇中，郭雪芙成功制伏歹徒後，一再要求汪東城先簽收快遞物件的執著，被網友大讚可愛。郭雪芙這次不同於過去的甜美形象，在戲裡成功駕馭俐落中性造型，搭配苦練有成的跆拳道身手，屢屢獲得觀眾肯定直呼：「雪芙很帥。」而女神自己私下喜歡哪一種打扮？郭雪芙大方揭露個人喜好：「我喜歡寬鬆舒服自在的衣服，挑衣服的時候最在乎它的質感。」