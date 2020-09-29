男星一晚吊繩索5次　幕後推手竟是叩關歌王的他

饒舌團體「SmashRegz/違法」由張伍、呂士軒和SJIN組成，其中有「邪典嘻哈歌手」之稱的張伍，今年也發行了他首張個人專輯《像我們這樣的騙子》，而歌曲《平庸的天才》找來叩關歌王的好友J.Sheon合作拍攝MV，打造出可怕的驚悚片場景，讓人顫慄不已。
《平庸的天才》歌曲MV順應歌曲概念和歌詞意境發想腳本，以恐怖片形式呈現，其實也是因為張伍和J.Sheon平時都喜愛看恐怖片有關，對於可怕氣氛的醞釀和驚悚畫面都很有想法。有趣的是，這次身為恐怖MV導演的J.Sheon表示，自己其實對於靈異相關非常害怕，在這次剪輯MV的時期，不敢一個人半夜在家剪，甚至考慮將電腦檔案移至朋友工作室進行處理。
MV中出現的驚悚上吊畫面全景，是當天在確保安全措施的前提之下，J.Sheon為求完整呈現場景來安排的，張伍當天首次體驗一晚吊上繩索5、6次，對於工作團隊有十足的信任，只擔心中間過程會很痛。完成後看到影像成品，張伍更謝當天所有的工作人員，特別是J.Sheon，第一次擔任MV執導的他，完成了與自己歌曲創作最契合的影像呈現。
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