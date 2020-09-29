男星一晚吊繩索5次　幕後推手竟是叩關歌王的他

饒舌團體「SmashRegz/違法」由張伍、呂士軒和SJIN組成，其中有「邪典嘻哈歌手」之稱的張伍，今年也發行了他首張個人專輯《像我們這樣的騙子》，而歌曲《平庸的天才》找來叩關歌王的好友J.Sheon合作拍攝MV，打造出可怕的驚悚片場景，讓人顫慄不已。

《平庸的天才》歌曲

▲J.Sheon（右）執導張伍的MV。（圖／Robokatz提供）

MV中出現的驚悚上吊畫面全景，是當天在確保安全措施的前提之下，J.Sheon為求完整呈現場景來安排的，張伍當天首次體驗一晚吊上繩索5、6次，對於工作團隊有十足的信任，只擔心中間過程會很痛。完成後看到影像成品，張伍更謝當天所有的工作人員，特別是J.Sheon，第一次擔任MV執導的他，完成了與自己歌曲創作最契合的影像呈現。