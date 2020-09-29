歐陽娜娜登上央視被罵翻！「殘酷資格論」曝光　全場秒愣

中國10月1日的「十一國慶」晚會將至，歐陽娜娜就因為將與其他藝人合唱《我的祖國》飽受批評，消息傳出後掀起討論，而行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部也紛紛出面表達不認同，批評若違反兩岸條例相關規定「將依法處置」。對此，就有網友表示歐陽娜娜能登上央視靠的其實就是「台灣人＋國民黨老爸」，更表示這個舉動只是為了「噁心台灣人」。

歐陽娜娜即將登上央視，獻唱「愛國歌曲」引發爭議，不少網友就在PTT上討論面對這個事件台灣最好的處理方式有哪些，而就有一名網友表示，歐陽娜娜在中國基本上只能算是二線藝人，「單憑實力不太可能上央視晚會級別的節目」，原PO也分析歐陽娜娜之所以能登上央視的原因，「很簡單，因為她是台灣人，老爸又是國民黨，是很好的統戰樣板」。

▲歐陽娜娜登央視的舉動掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

此外，原PO也表示這個舉動「用中國人的話講，叫『噁心噁心』你」，另外他也認為政府最佳的回應就是「依法行政」，頂多只能道德譴責沒必要「順著中國起舞」，也建議大眾「要主動劃出一條底線，不能總是這樣消極防守」，認為民主社會雖尊重每個人的認同，「但那個認同本身，是不可以危害到民主制度本身的」。

事實上，陸委會昨（28）日就表示，如果有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。而演藝主管單位的文化部部長李永得也於昨日表示，演藝有關單位正在收集相關事證，如果有違法將懲處，而其言行可交由全民公評。（編輯：楊智傑）