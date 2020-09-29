快娶回家！女孩「農歷這4月出生」最旺夫　一生幸福安樂

一個女生有好的旺夫運，就足以讓自己的後半生步入佳境，這種運氣不僅會使夫妻關係和諧、幸福安樂，還可以讓兩個人的生活越過越好，所以不只是男人，連女生自己都希望自己能夠旺夫、幫夫！知名命理老師艾菲爾就分析，出生在農歷以下4個月的女生最有旺夫運。趕快來看看妳上榜了嗎？

第四名、農歷4月

農歷4月為巳月，巳在五行中屬火，這時萬物甦醒、準備生長，是個利於發展的時刻，因此在這個月出生的女生命中旺財，獨立又有主見，喜歡用實際行動去照顧和關愛家人，而且善於吃苦耐勞，總是願意幫助老公一步步的讓生活越過越好，加上本身機靈聰穎，只要想做到的事，絕不會半途而廢，通常娶到妳的男人，都能夠飛黃騰達。





第三名、農歷11月





農歷11月為子月，子在五行中屬水，表示是一個帶財的月份，也是豐收的時刻，因此在這個月出生的女生命中不僅有財，性格也有如水一般的溫和。在婚後會盡心盡力的照顧家人、子女，加上本身是個聰明好學的人，樂於學習，特別是在累積財富方面非常有一套，家人會因為妳的關照，而讓他們的日子過得越來越好，家中財運旺盛。11月出生的女生天生就旺夫，福氣深厚。



▲艾菲爾老師分析指出，女孩在「農歷這4月出生」幫夫運最強，能使雙方一生幸福安樂。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第二名、農歷8月





農歷8月為酉月，酉在五行中屬金，金秋時節是果實最豐碩的時候，因此在這個月出生的女生命中福氣旺旺，貴氣十足，大部分都有嫁入豪門的機會，就算是嫁到普通家庭，也能夠帶旺家運，讓夫家生活過得一天比一天好。且八月出生的女生很懂得開源節流，通常能省出一筆巨額，加上自己本身的偏財運也十分旺盛，能夠減輕老公的賺錢壓力，可以為另一半分憂解勞。





第一名、農歷2月

農歷2月為卯月，卯在五行中屬木，表示春意盎然、草木生長，因此在這個月出生的女生命中財氣十足，性格體貼溫柔，更是能撐起家庭和老公的命運，旺夫運為最佳。而2月出生的妳，也能遇到有上進心的對象，為了讓妳過上好日子，而努力奮鬥賺錢，兩人的生活可以過得豐衣足食，不需為金錢煩惱，婚後幸福美滿。（編輯：許苡晴）



