戴夫帕托被誤認《少年Pi》男主角　秒回「一句話」EQ超高

電影《狄更斯之塊肉餘生記》男主角戴夫帕托，曾以《貧民百萬富翁》爆紅，深厚的演技實力不僅讓他戲約不斷，更深受觀眾喜愛，不過卻有不少人，將他認成《少年Pi的奇幻漂流》男主角，日前他分享了一些與觀眾發生的小趣事，超高EQ令人激賞。

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▲▼戴夫帕托（上圖）和蘇瑞吉沙瑪（下圖）經常被搞混。（圖／《漫漫回家路》劇照，《少年Pi的奇幻漂流》劇照）

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▲《狄更斯之塊肉餘生記》有多位實力派演員演出。（圖／車庫）

該片除了找來戴夫帕托演出，還有許多英國實力派演員，包括《復仇者聯盟