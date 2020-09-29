戴夫帕托被誤認《少年Pi》男主角　秒回「一句話」EQ超高

電影《狄更斯之塊肉餘生記》男主角戴夫帕托，曾以《貧民百萬富翁》爆紅，深厚的演技實力不僅讓他戲約不斷，更深受觀眾喜愛，不過卻有不少人，將他認成《少年Pi的奇幻漂流》男主角，日前他分享了一些與觀眾發生的小趣事，超高EQ令人激賞。
他說：「我有一次走在路上被民眾認了出來，他看著我並且說『你是Pi吧，天啊！你演得實在太好了』，我只好回應說那真是一部好電影。」戴夫帕托表示，從影至今很多人將他跟《少年Pi的奇幻漂流》男主角蘇瑞吉沙瑪（Suraj Sharma）搞混，而他親切及機智的回答，也讓主持人大方讚美他的聰明及高EQ。
《狄更斯之塊肉餘生記》改編自狄更斯經典文學小說《塊肉餘生記》，主角大衛考柏菲爾德自母親改嫁後，因繼父殘暴的教育方式，迫使他到工廠當童工，並且展開顛沛流離的一生。歷經一貧如洗、母親過世、姑姑資助後，卻遭到小人設計，與人生的摯愛相逢又事與願違等多舛的命運安排，大衛不輕言放棄，並且逐漸了解到，人生是失去與擁有永遠依存的旅程。
該片除了找來戴夫帕托演出，還有許多英國實力派演員，包括《復仇者聯盟4》蒂妲絲雲頓、《怪醫豪斯》修羅利、《007：生死交戰》班維蕭、《末日之戰》彼得卡波蒂、《暗黑聖女》莫菲德克拉克等，導演阿曼多伊安努奇說到：「就算這本書是1850年出版的，但其中反映的社會問題，與現代面臨的幾乎一模一樣，像是社交地位、同儕關係、約會對象，能不能成功又或是能不能留下名聲，還有隱藏在財富之下的悲劇。」