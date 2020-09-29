歐陽娜娜高唱「我的祖國」卻不入籍？林濁水推敲真實理由

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶遭到台灣網友抨擊，消息引發高度關注；而行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部也紛紛出面表達不認同，批評若違反兩岸條例相關規定「將依法處置」。對此，前民進黨立委林濁水今（29）日在臉書貼文提出「為什麼不趕快恢復祖國唯一承認的中華人民共和國國籍？」並推敲背後原因。
根據陸媒《央視》、《觀察者網》報導，在今年《中國夢、祖國頌》十一國慶晚會上，歐陽娜娜將會在開場時獻唱《我的祖國》，而她也在受訪時表示「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」；而張韶涵則會與張碧晨、陳偉霆、吳磊等人，合唱抗疫歌曲《守護》，並於宣傳影片當中提到希望能將濃濃的愛與正能量傳遞給大家，同時祝福「祖國繁榮昌盛」。
而歐陽娜娜過去也曾表態「我是中國人」，此次更將登上大陸官媒央視參加國慶晚會，釋出的節目預告中，歐陽娜娜以一口標準的普通話說「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」、「讓我們一起向祖國告白吧」。
林濁水表示「唱『我的祖國』、『激動挺興奮！』『唱到100分？』」直問「是愛祖國愛到100分的真情流露？這樣為什麼不趕快恢復祖國唯一承認的中華人民共和國國籍，反而留被祖國否定的中華民國國籍？」不禁質疑「是怕斷了自己將來安全的後路？所以效法祖國眾多明星、巨賈、官二代，身在祖國，窩在外？」最後狠酸「那麽到底是祖國太恐怖，怕祖國怕到100分還是愛祖國愛到100分」。
據悉，中華人民共和國不承認雙重國籍，若中華人民共和國公民在他國取得他國國籍，則視為自動放棄中華人民共和國國籍，但有必要時可以恢復中國大陸國籍。（編輯：賴詠璿）