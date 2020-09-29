歐陽娜娜高唱「我的祖國」卻不入籍？林濁水推敲真實理由

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶遭到台灣網友抨擊，消息引發高度關注；而行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部也紛紛出面表達不認同，批評若違反兩岸條例相關規定「將依法處置」。對此，前民進黨立委林濁水今（29）日在臉書貼文提出「為什麼不趕快恢復祖國唯一承認的中華人民共和國國籍？」並推敲背後原因。

▲台灣藝人歐陽娜娜等人將參加中國大陸央視的十一國慶節目一事，引起不小爭議。（圖／翻攝自央視影片）