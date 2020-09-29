宋芸樺「挺8個月肚」不敢出門　被爸逼問：是哪個男人

影集《愛的廣義相對論》（Memory Eclipse）系列作品《明晚空中見》主演宋芸樺、許時豪、吳大維今（29）日一同出席媒體茶敘，宋芸樺為了揣摩角色，把8個月大的「假肚子」帶回家，過了兩個星期的孕婦生活，還被爸逼問：「是哪個男人叫他給我過來！」許時豪化身暖男上演溫馨接送情，被宋芸樺大讚：「我一直都很喜歡暖男的類型！」

▲《明晚空中見》宋芸樺（中）、許時豪（右）、吳大維今（29）日一同出席媒體茶敘。（圖 / 記者葉政勳攝）

× ▲《明晚空中見》宋芸樺（中）、許時豪（右）、吳大維今（29）日一同出席媒體茶敘。（圖 / 記者葉政勳攝）

宋芸樺在劇中懷有身孕，肚皮隨著劇情忽大忽小，道具很真實，8個月大的假肚子，至少有5公斤重，還不忘做假肚臍，宋芸樺直說：「為了要揣摩孕婦，我把假肚子借回家，一直戴著它過了兩個星期的生活，一度想要帶出門，但怕被拍到，只好在家練習。」

宋芸樺還開心跟爸媽報喜懷孕的事，爸爸還入戲說：「是哪個男人叫他給我過來！」為了融入角色，她看了自然產、剖腹產、水中產的各種生產影片，竭盡所能把小孩生出來，從外在表演影響到了內在，因此完全沒有想過孕婦看診害不害羞的問題，但也直呼：「媽媽真的好辛苦！」問及是否有被家人催生，宋芸樺打趣直說：「爸，你再等一下。」

▲宋芸樺為戲看過各種生產影片。（圖 / 記者葉政勳攝）

× ▲宋芸樺為戲看過各種生產影片。（圖 / 記者葉政勳攝）

劇中宋芸樺出身單親家庭，在沒有爸爸的環境下成長，在成長的過程，心中總有個聲音，我長大以後一定不要變成我媽，在爭吵時，還氣憤飆出：「那你不要生下我啊！」讓楊謹華自責到，只能打自己耳光來做宣洩，這揪心的一幕，楊謹華結結實實地往自己臉上呼了

15個耳光，宋芸樺表示：「我覺得謹華姐是能量很強的演員，只要跟她對到眼，就可以完全跟著她在角色的情境裡，情緒雖然很重，但在拍攝前我們都有各自準備好情緒，因此拍得很順利。」