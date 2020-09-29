中秋拜月老最靈驗！想脫單要把握　命理師曝「5大禁忌」

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。而社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就透露，中秋節別顧著烤肉吃月餅，中秋節是月下老人生日，傳說當天拜月老最靈驗，也是今年求姻緣的最後一次機會，單身民眾一定要好好把握。

▲拜月老。（示意圖／翻攝自臉書粉專）