中秋拜月老最靈驗！想脫單要把握　命理師曝「5大禁忌」

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。而社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就透露，中秋節別顧著烤肉吃月餅，中秋節是月下老人生日，傳說當天拜月老最靈驗，也是今年求姻緣的最後一次機會，單身民眾一定要好好把握。
根據《公民新聞Peopo》報導，楊登嵙透露，一年三次求姻緣的最好時機，分別是國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕情人節、以及農曆8月15日月下老人生日。而對那些想要拜月老的民眾，楊登嵙更提醒別犯了下列「5大禁忌」：
1、為了讓月老看清楚，盡量不要戴帽子、口罩及太陽眼鏡；2、服裝端莊，不宜太過暴露；3、拜拜的時候盡量別拿傘，旁邊有人拿傘也離遠一點，因為拜月老時拿傘，小心姻緣會「散」；4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被吹走了；5、記得吃廟裡的喜糖沾沾喜氣，但千萬別挑著吃，如果你自己都在挑，月老怎麼幫忙牽紅線？
另外楊登嵙也提醒，拜月老時要記得告知自己的姓名、地址、農曆出生年月日；理想對象的條件講得越詳細越好，包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等等。至於供品，楊登嵙建議可以選擇糖果、桂圓、紅棗、鮮花、圓形的五色水果。而求來的紅線和緣錢，可以拿至月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包內隨身攜帶，或是壓在枕頭下。（編輯：倪浩軒）