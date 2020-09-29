歐陽娜娜下一步怎麼走？眾人「獻一計」秒喊原諒：公平啊

藝人歐陽娜娜將於大陸央視舉辦的「十一國慶」晚會現身，並將登上舞台一同與其他明星合唱《我的祖國》歌曲，消息曝光後也引發外界批評。對此，就有網友好奇發文「所以歐陽娜娜事件最佳處理方式是？」貼文一出，也引來許多鄉民曝光最佳解決方法。
台灣藝人歐陽娜娜將於大陸央視舉辦的「十一國慶」晚會上登台，一同與其他藝人合唱《我的祖國》，消息曝光也引發台灣大眾不滿，就連閣揆蘇貞昌都公開批評，文化部也表示，會遵照陸委會調查，若經查明有違反相關規定，將會依法開罰。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示歐陽娜娜到對岸唱歌，許多人都怒喊應該開除中華民國國籍，但他就坦言「以目前法規無法做到，罰款也不痛不癢」。針對這樣的狀況，原PO就納悶發問「所以歐陽娜娜事件，讓你來處理，你覺得最佳處理方式是？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有鄉民也提出解方，「唱中華民國國歌阿！公平阿」、「之前有人說了，邀請他們雙十國慶登台表演」、「請她10/10也來台灣唱啊」、「10/10邀請她在台灣唱國歌很可以XD」、「回來台灣國慶唱歌，大家馬上原諒」。
事實上，就連民主進步黨籍立法委員何志偉針對此次歐陽娜娜的爭議，也曾發文建議「藝人在台灣當然有表演的自由，我希望大家不用跟著對岸的統戰起舞，我們應該要有自己的格調」，更表示今年國慶大典的籌備委員會，可以邀請歐陽娜娜像當年的張惠妹一樣領唱國歌或愛國歌曲，以表示台灣對藝人的支持和大度。
不過，也有網友提出不同看法，緩頰表示「不管她啊！唱個歌也要管是戒嚴了嗎？」、「本來就他的自由」、「沒什麼好討論的！別泛政治化」、「沒什麼好處理的，自由民主的可貴就是保障人民不受言論審查」、「他爽唱就唱，這樣也要處理，現在是在中國還是戒嚴？」、「我當然也對她這樣行為感到不恥，那你覺得政府應該為這個行為做出什麼動作嗎？唱歌就要找法律辦她那我們還能稱自己自由民主嗎」。（編輯：陳雅雲）