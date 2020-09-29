歐陽娜娜下一步怎麼走？眾人「獻一計」秒喊原諒：公平啊

藝人歐陽娜娜將於大陸央視舉辦的「十一國慶」晚會現身，並將登上舞台一同與其他明星合唱《我的祖國》歌曲，消息曝光後也引發外界批評。對此，就有網友好奇發文「所以歐陽娜娜事件最佳處理方式是？」貼文一出，也引來許多鄉民曝光最佳解決方法。

▲台灣藝人歐陽娜娜將參加中國央視的十一國慶節目一事，引起不小爭議。（圖／翻攝自央視影片）

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）