影／徐若瑄淚崩！坦承生病爸爸已有女朋友陪伴

電影《孤味》是女神徐若瑄（Vivian）首度跨足監製的電影，在曝光的花絮訪談中，她大方分享自己的人生經歷，表示《孤味》劇情其實與自己的真實人生十分相似，談到離家多年的父親，忍不住落淚！

原來徐若瑄的親生父親，在她小時候就離開家，失聯多年後再聯繫上時，爸爸身體已有狀況，當時他身旁也有一位陪伴、照顧他的女朋友，令Vivian感性表示：「其實非常尊敬她，因為她真心愛徐老爹！」說著說著忍不住落淚。

也正是因為對這個劇本充滿共鳴，讓徐若瑄決定擔任監製一職，她說：「我真的是新手，但是過程非常開心，可以從演員以外的角度去參與這部電影。」事必躬親的Vivian從電影籌備期到後製期，都密集地與導演及製作公司開會討論並提供資源，甚至連演員選角都親力親為，包括于子育、楊一展以及特別演出的張鈞甯，都是Vivian親自打電話邀請演出，而眾大咖們接到電話後，更是連劇本都沒看就爽快答應，讓Vivian直呼超感動。

▲▼徐若瑄（上圖右，下圖中）飾演的阿瑜兼顧家庭與工作，責任心強烈。（圖／威視）

除了監製身分外，徐若瑄同時也飾演片中二女兒「阿瑜」，阿瑜是一名責任心強烈、兼顧工作與家庭的整形醫師，十分忙碌，也因此較為焦慮、手機不離身，與本身個性外向、不拘小節的Vivian有不小的落差。不過徐若瑄表示，自己的親姊姊正好也叫阿瑜，且個性與角色個性相似，孩子年紀也與片中角色的女兒差不多，因此Vivian會將姊姊管教孩子時的模樣，放入角色性格中。