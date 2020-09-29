熊熊與「瑪莎拉蒂男」進出婦產科　發聲回應：我扛得住

熊熊（卓毓彤）近期頻頻亮相各大媒體，包含疑似不雅片事件、與論及婚嫁的男友分手、和新歡「瑪莎拉蒂男」赴婦產科照超音波被拍，以及《挑戰吧！大神》的主持棒不保等事，她今（29日）就在IG發文，以小鬼、竇智孔、柯有倫合作的新歌《扛得住》歌詞訴說心情。

▲▼熊熊（下）發聲，疑似是回應近期風波。（圖／熊熊IG）