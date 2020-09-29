熊熊與「瑪莎拉蒂男」進出婦產科　發聲回應：我扛得住

熊熊（卓毓彤）近期頻頻亮相各大媒體，包含疑似不雅片事件、與論及婚嫁的男友分手、和新歡「瑪莎拉蒂男」赴婦產科照超音波被拍，以及《挑戰吧！大神》的主持棒不保等事，她今（29日）就在IG發文，以小鬼、竇智孔、柯有倫合作的新歌《扛得住》歌詞訴說心情。
熊熊4月被爆與「特斯拉男」鄭旭哲交往，後傳出懷孕10周、布置新婚房等消息，結果本月23日傳出她不幸小產及分手；今她遭媒體直擊被「瑪莎拉蒂男」接送前往婦產科，進行有胎兒才需要做的「高層次超音波」及抽血等產檢項目，甚至還訂了某頂級月子餐品牌的養胎餐，種種跡象讓人懷疑熊熊是否正在待產。
事實上，經紀公司7月底曾回應熊熊懷孕一事，當時以「熊熊近期較豐腴，未來有好消息一定跟大家分享」回應，沒正面否認肚皮有喜，為懷孕傳聞增添想像空間；而對今日週刊的爆料，熊熊經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「被拍到的就是朋友，沒有好消息。」
除了戀情消息，據悉熊熊與徐乃麟主持的《挑戰吧！大神》，也傳出將由Apple（黃暐婷）取代她位置，但電視台強調Apple只是代班主持。面對種種風波，熊熊終於發聲，在IG借用《扛得住》歌詞，寫下：「人生總是起起落落，還是要堅強的生活，哪怕天塌下來，只要有你一起度過，我會扛得住，我扛扛扛得住。」疑似藉此抒發心情。