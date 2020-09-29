歐陽娜娜「上央視」爭議不斷！曾錄節目痛哭：想台北朋友

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視也公布了國慶晚會的表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發不少爭議，也有網友翻出她在7月時曾在節目上痛哭，透露「想念台北的朋友」，情緒也一度崩潰。

▲歐陽娜娜在7月時曾在大陸實境秀《嚮往的生活》崩潰大哭。（圖／翻攝自YouTube-芒果TV生活風尚頻道 MGTV Life Style Channel）