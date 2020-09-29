歐陽娜娜「上央視」爭議不斷！曾錄節目痛哭：想台北朋友

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視也公布了國慶晚會的表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發不少爭議，也有網友翻出她在7月時曾在節目上痛哭，透露「想念台北的朋友」，情緒也一度崩潰。
歐陽娜娜在7月時曾在大陸實境秀《嚮往的生活》中和大陸女星張子楓聊內心話，表示自己有很多不開心的事情，在圈內也沒有交到幾個好友，感情較好的都是以前的同學，但他們都在台北，根本沒時間後好好聯繫感情，她問張子楓「我可以再多待一天嗎？要跟你待在一起，跟大家待在一起，不然會很不開心，每天都睡不著」。
而當她獲得張子楓同意後，還向主持人何炅表達同樣請求，何炅一口答應後，她也立刻上前給予感謝擁抱。當何炅伸手回應擁抱，歐陽娜娜突然情緒湧上，當著眾人面前痛哭，而在一旁的許光漢也安慰「壓力大對不」，並伸手拍拍她的肩膀給予安慰，何炅也表示「她在這哭，就是最好的，就是排泄，因為妳在日常生活當中，都沒有機會可以跟懂妳的人一起」。
而針對歐陽娜娜將登上央視國慶晚會唱歌一事，引起外界關注，陸委會昨（28）日表示，如果有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，可處十萬以上、五十萬以下罰鍰，並得按次連續處罰。行政院長蘇貞昌也在27日出席活動時公開譴責；文化部也表示，會遵照陸委會調查，若經查明有違反相關規定，將會依法開罰。（編輯：郭佩蓉）