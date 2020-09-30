土星順行後「4星座」好運爆棚！最衰榜首10月將人緣大開

從5月11日開始在「水瓶」及守護星座「摩羯」逆行的「土星」，終於在昨（29）天恢復順行！知名命理老師艾菲爾分析指出，「4星座」在土星順行後，將能好運大翻漲！籠罩了過去4個多月的各種壓力，特別是事業上都能逐漸緩減，陷入困境者也將得到解脫，負能量、霉運、壓力、困難一一遠去，好運馬上就要到來，趕快來看看自己有無上榜吧！

第四名、巨蟹座

前陣子巨蟹與伴侶特別容易因為金錢、事業、結婚、生小孩等事吵架，部分巨蟹甚至面臨官司、合約問題，但土星恢復順行後，這些煩惱都可煙消雲散。愛情上與伴侶解開心結，感情迅速增溫，而攜手走過這段風風雨雨的你們，更確認對方就是彼此的唯一；單身者則有望遇到一個年長你5至7歲的對象，他溫柔成熟、體貼可靠，且對你非常好，你們很快就會陷入熱戀。另外，土星順行後，巨蟹在事業上的合約、合作也都能順利進行，愛情事業兩得意的好日子就要開始！



▲艾菲爾老師指出，土星恢復順行後，「4星座」好運爆棚！第一名衰了9個月終於人緣大開，逢凶化吉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第三名、獅子座





之前獅子在工作、健康上影響最大，事業上遭小人纏身，身體部分也莫名小病不斷，或精神衰弱、使不上力。幸好土星順行後，這些不順將通通逆轉！你終於迎來工作好運，在事業上爆發力十足，生出了許多想法，恨不得自己有三頭六臂，才好一個個實現這些目標企劃，當然你也能實際交出漂亮的成績單，讓領導、同事、客戶都對你刮目相看，薪水職位更是連番上漲。此外，身心也逐漸好轉，甚至你身邊的人都健康無憂，這其實就是最令你滿足的事了。



▲艾菲爾老師指出，土星恢復順行後，「4星座」好運爆棚！第一名衰了9個月終於人緣大開，逢凶化吉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第二名、水瓶座





土星逆行這段期間，水瓶特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人、事、物都格格不入，心情變得悲觀壓抑，甚至感到厭世，覺得自己根本不被人需要。所幸在土星順行後，過去的各種事業、生活，及整體運上的不順都慢慢退散，好運接連降臨，讓你不管做什麼事都得心應手、如有神助。另外，你也有機會遇見一位與你心有靈犀的靈魂伴侶，他可能是你的今生知己、貴人或愛人。



▲艾菲爾老師指出，土星恢復順行後，「4星座」好運爆棚！第一名衰了9個月終於人緣大開，逢凶化吉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第一名、摩羯座





摩羯在2020真的是身心俱疲，守護星「土星」、「冥王星」、「木星」都在命宮逆行，讓你之前可說是衰運連連，根本成了好運絕緣體。不過9月開始，木星、土星、冥王星接連恢復順行，摩羯終於迎來逢凶化吉的好運！你的人緣大開，不管做什麼都有貴人相助，和家人、伴侶相處順利，甚至土星順行後，你與伴侶還開啟了旺夫、旺妻運，讓彼此越過越好；單身的摩羯也有望在年底前遇見一段穩定踏實的戀情。土星順行後，摩羯終於好運起來，迎來揚眉吐氣。（編輯：許苡晴）

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