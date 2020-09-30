楊丞琳思念入歌　粉絲打氣：小鬼一定聽得到

楊丞琳近來推出新歌《SINGING IN THE RAIN》，這首歌不只是描述在雨中的思念與唱歌，其實有著楊丞琳想唱歌、把思念唱出來給大家聽的意念。而楊丞琳好友小鬼黃鴻升日前猝逝，她也透過此曲提醒大家珍惜當下。
《SINGING IN THE RAIN》是楊丞琳新專輯收錄的第一首歌，她表示，「這次唱歌的方式很chill、很慵懶，看似簡單的心情傳達對一個人的思念，帶一點倔強。」此曲表達的主題正是「想念」，尤其在這個因為疫情影響而讓全世界停擺的2020，讓每個人都面臨了意想不到的無常，卻也因此可以慢下腳步，去重新思考自己的生活，生命中有很多來不及說再見的離開，但愛是永遠不變的精神，更提醒大家要好好的生活，珍惜當下。
而楊丞琳的摯友小鬼黃鴻升於16日猝逝，這首歌曲又正好有想念的意味，因此楊丞琳在IG貼文分享歌曲時寫道：「我把思念放進歌裡，在雨中把歌唱給你聽。」引起網友共鳴，歌迷紛紛留言打氣，「黃鴻升一定（會）聽到妳對他的思念」、「小鬼一定聽得到的，他現在沒有繁忙的工作也沒煩惱了，好朋友的各種大小事他一定都在」。
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