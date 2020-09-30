楊丞琳思念入歌　粉絲打氣：小鬼一定聽得到

楊丞琳近來推出新歌《SINGING IN THE RAIN》，這首歌不只是描述在雨中的思念與唱歌，其實有著楊丞琳想唱歌、把思念唱出來給大家聽的意念。而楊丞琳好友小鬼黃鴻升日前猝逝，她也透過此曲提醒大家珍惜當下。

《SINGING IN THE RAIN》