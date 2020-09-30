男星有感生命無常　一聽「這3字」秒噴淚

公益音樂人范景翔、靈魂女聲鄭雙雙共同以「ME/CFS城市慢生活」公益項目為核心，攜手Bose視聽系統於台北舉辦「中秋台北慢生活@LOVE療癒音樂會」，發起這次音樂會的靈感是師兄妹在一次對話中，有感2020年世界紛亂、疫情嚴重和生命無常，期望能用音樂帶來療癒力量，讓世界平安祥和，於是決定在中秋節前夕，以愛為核心，用音樂宣導「慢下來、用心聽」的生活態度，祈願人間平安、世事圓滿。
音樂會上，鄭雙雙邀約畢業於美國好萊塢音樂家學院的吉他手好友林修身共同演出，他與鄭雙雙、范景翔表演了《你好嗎》、《Running back to you》、《快樂天堂》、《Natural Woman》、《左耳》、等歌曲，范景翔受訪時，感謝齊豫的心靈音樂陪伴他走過生命低谷，並分享埃及長老醫生把音樂作為心靈的藥物，將歌曲治療作為醫學活動的一部分，認為音樂對思想、情緒和健康具有特殊能量；他希望透過「LOVE療癒音樂會」宣導「慢下來，用心聽」的音樂精神，溫暖疫情下的社會、療癒城市人的焦慮、帶給人們身心靈平靜和喜悅的健康能量。
值得一提的是，鄭雙雙在演唱自創歌曲《你好嗎》時，突然中斷對著師兄范景翔說：「范哥，你還好嗎?」，讓彈奏中的林修身也愣了一下，原來鄭雙雙發現了范景翔墨鏡下已泛淚光，細問之下才明白范景翔是聽到這首歌時，擔憂疫情所造成的隱型患者問題嚴重，同時有感於「短頻快」的社會節奏，讓人與人之間的關係缺少了換位思考的感受，讓他忽然有感而發。
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