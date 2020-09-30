男星有感生命無常　一聽「這3字」秒噴淚

公益音樂人范景翔、靈魂女聲鄭雙雙共同以「ME/CFS城市慢生活」公益項目為核心，攜手Bose視聽系統於台北舉辦「中秋台北慢生活@LOVE療癒音樂會」，發起這次音樂會的靈感是師兄妹在一次對話中，有感2020年世界紛亂、疫情嚴重和生命無常，期望能用音樂帶來療癒力量，讓世界平安祥和，於是決定在中秋節前夕，以愛為核心，用音樂宣導「慢下來、用心聽」的生活態度，祈願人間平安、世事圓滿。

▲范景翔（左）、鄭雙雙舉辦療癒音樂會。（圖／范禾文化傳媒提供）

值得一提的是，鄭雙雙在演唱自創歌曲《你好嗎》時，突然中斷對著師兄范景翔說：「范哥，你還好嗎?」，讓彈奏中的林修身也愣了一下，原來鄭雙雙發現了范景翔墨鏡下已泛淚光，細問之下才明白范景翔是聽到這首歌時，擔憂疫情所造成的隱型患者問題嚴重，同時有感於「短頻快」的社會節奏，讓人與人之間的關係缺少了換位思考的感受，讓他忽然有感而發。