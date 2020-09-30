SJ厲旭交往小8歲超正女友　身分遭爆是「邪教信徒」

韓團Super Junior（SJ）33歲成員厲旭昨（29日）晚爆出戀情，對方是小8歲、女團TAHITI出身的成員Ari，兩人也證實交往中。隨著戀情消息，女方被起底是邪教「新天地」的信徒，Ari為此發文解釋，自己信基督教，否認謠言。

▲▼Ari發文否認是「新天地」的成員，自己是忠誠的基督教徒。（圖／Ari Twitter）