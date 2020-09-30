NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

SJ厲旭交往小8歲超正女友　身分遭爆是「邪教信徒」

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-30 14:20:55

▲厲旭（左）的女友Ari，遭爆是邪教「新天地」的信徒。（圖／SJ IG、Ari Twitter）
▲厲旭（左）的女友Ari，遭爆是邪教「新天地」的信徒。（圖／SJ IG、Ari Twitter）

韓團Super Junior（SJ）33歲成員厲旭昨（29日）晚爆出戀情，對方是小8歲、女團TAHITI出身的成員Ari，兩人也證實交往中。隨著戀情消息，女方被起底是邪教「新天地」的信徒，Ari為此發文解釋，自己信基督教，否認謠言。 



2人戀情被爆出後，厲旭大方承認，並表示對粉絲感到抱歉，經紀公司也透露他們是透過朋友介紹認識，從前後輩發展成戀人關係，對這段感情相當保護。 


現年25歲的Ari曾是女團TAHITI成員，她與厲旭交往消息曝光後，也被爆出是「新天地」的信徒，Ari就在社群網站發長文解釋，自己信基督教，絕非大家口中的邪教成員，至於2年前曾上過相關節目的截圖，是基於認識的前輩邀請才做的廣播，當時並不知道對方與「新天地」有關係，引起外界誤會感到抱歉。 

「新天地教會」因特殊的傳教方式，在南韓被稱作「邪教」；而南韓今年2月開始新型冠狀病毒肺炎疫情爆發、確診人數不斷飆升，「新天地」當時無視疫情，仍執意聚會做禮拜，許多信徒也拒絕做篩檢，導致大型群聚感染，受到不少民眾譴責撻伐。


▲▼Ari發文否認是「新天地」的信徒，自己是忠誠的基督教徒。（圖／Ari
▲▼Ari發文否認是「新天地」的成員，自己是忠誠的基督教徒。（圖／Ari Twitter）
▲▼Ari發文否認是「新天地」的信徒，自己是忠誠的基督教徒。（圖／Ari
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

繼續作答
55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀