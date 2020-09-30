滅火器金曲入圍5項「很想拿獎」　拜託歌迷幫想感言

今年入圍金曲獎5項、金音獎3項大獎的台灣樂團滅火器，本周宣布將於12月26日回到高雄舉辦20周年大型演唱會「Fire NEXT」，地點選在高雄的9號碼頭。本周將前進金曲獎的滅火器，面對首次入圍5項大獎表示既期待又緊張。

滅火器於去年發行的專輯《無名英雄》，在今年金曲獎及金音獎一舉入圍共8個獎項，包括金曲獎最佳樂團、最佳台語專輯、年度歌曲、年度專輯、最佳專輯製作人，和金音獎的最佳樂團等3獎。雖然滅火器對於參加金曲獎並不陌生，但面對成團以來最有自信的專輯《無名英雄》一舉入圍成團以來最多項的一屆，還是忍不住有了「得失心」，直喊：「真的很想拿獎」，而團員宇辰、皮皮更是於今（30）日於滅火器社群平台公開與歌迷喊話：「我們對於這次的得獎感言真的很詞窮，你們可以幫我們想一想嗎？」

▲滅火器樂團入圍金曲獎5項、金音獎3項。（圖／火氣音樂提供）