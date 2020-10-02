金曲31／歌王爭霸戰開打　6世代歌手大比拚

第31屆金曲獎頒獎典禮將在10月3日登場，其中今年入圍「最佳國語男歌手」獎項的不僅有舊面孔，如「國民歌王」周華健、「大馬鬼才」黃明志、吳青峰、張震嶽，還有也有新血注入，帶有R&B風格的J.Sheon，以及充滿迷幻風的裘德，每一位歌手的歌曲風格都不盡相同，讓人難以選出心中最愛。

▲周厚安出席挺周華健。（圖／滾石）

▲J.Sheon以他獨特的視角，創作出專輯《巷子內》。（圖／索尼音樂提供）

▲張震嶽同樣也是隔了6年才推出EP。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.14）

▲黃明志第三度叩關歌王。（圖／記者林柏年攝, 2020.07.30）

▲吳青峰推出首張個人專輯《太空人》。（圖／NOWnews資料照）

來自大陸貴陽的神祕男歌手裘德，以專輯《頒獎的時候我要缺席》搶歌王，當初一公布他的姓名時，扣除評審團，竟沒人知道他的「底細」，迷幻又復古的風格，讓每首歌曲都充滿著畫面。先前魏如萱曾經越洋電訪，裘德對於入圍金曲獎，坦言「挺幸運的」，因為製作專輯過程艱辛，能夠獲得肯定覺得很感謝。