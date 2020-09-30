小鬼追思會細節公開！「活動不售票」採實名制入場

藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，他的親友和粉絲們都十分想念他，他的追思會「地球上最浪漫的演唱會」將於10月6日晚間7點在台北華山Legacy登場，由吳宗憲、KID共同主持，本次活動為免費入場，也將同步進行線上直播，小鬼生前所屬的唱片公司滾石唱片也於臉書公布細節與入場須知。

「呼叫地球人！不管那天你在哪裡，都和我們一起來」，滾石唱片表示本次演出採實名制方式入場，全程需配戴口罩，此外，由於追思會場地有人數限制，所以將會在小鬼和滾石唱片的YouTube頻道上直播，希望海內外的所有歌迷、粉絲都能夠一起追思、懷念小鬼。

滾石唱片提醒粉絲，因安全理由請勿夜排、7歲以下兒童禁止入場，預計將於下午3點，現場依照工作人員整隊順序發放號碼牌，6點由工作人員指示引導進場，此外，因場內人數限制，所以採一進一出原則，號碼牌僅為現場排隊觀眾優先入場順序，並不代表持有人觀看保證。





因場地空間有限，滾石唱片婉謝各界 花架、花籃、花束及各種禮物，若想表達對小鬼的思念，現場設有留言版，可以寫下「地球上最浪漫的一句話」。滾石唱片最後也特別提醒，此次追思會並無售票，呼籲歌迷不要隨意聽信網路代購代排，以免落入詐騙風險。（編輯：侯家瑜）

▲滾石唱片臉書全文。（圖／滾石唱片臉書）