金馬57／鄭人碩「大號」上一半縮回去　　大霈連喊騙人

2020「第57屆金馬獎」今（30）日公布入圍名單，《消失的情人節》和《同學麥娜絲》分別獲得最多11項和9項提名，而片中的主要演員和導演也幾乎都獲得提名，其中憑《同》片入圍最佳男配角的鄭人碩，竟是在大號時聽到好消息，甚至驚到整個縮了回去，情景超妙。
鄭人碩透過經紀人表示，金馬獎公布提名時正在上大號，當聽到自己入圍男配角，驚到一整個縮了回去，他說：「很感謝鍾導（鍾孟宏）和啊堯導演（黃信堯），給我這次很不一樣的演出機會，很謝謝片中『同學』的相挺。」他腦海還瞬閃過啊堯導演在片中的一句話「人生掉漆沒什麼，自己買一罐油漆補一補就好」，是疫情期間最激勵他的一句話。
而跟鄭人碩一起憑該片入圍最佳男配角的納豆，更是聽到入圍哭到不行，在臉書直播影片邊哭邊講：「我真的很喜歡演戲！希望製片和導演們不要忘記我。」
至於執導《消失的情人節》的陳玉勳，則是在名單公布時緊張的不得了，他說：「一直以為是明天才公布，到了下午發現是今天5點半公布，我趕緊逃去健身房；這兩個禮拜已經焦慮到不知如何自處，如果沒幾項入圍，我應該就會跟著電影中曉淇的爸爸一樣，跟著和尚騎車三載一起『走掉』了！」
首次出演《消》片女主角就入圍金馬的大霈，更激動的連說三次「騙人、騙人、騙人！」並激動打給勳導報喜，此外，去年以《陽光普照》騎金馬、今年以《消失的情人節》入圍最佳男主角的劉冠廷，則開心表示：「謝謝導演，謝謝這麼棒的團隊，我真的太意外太意外了，這部片得到評審們這麼多的肯定！」
《怪胎》在本屆金馬獎也入圍6項，包括最佳新導演、攝影、男主角、女主角、最佳視覺效果、最佳美術設計，導演廖明毅一人入圍兩項，其中以iPhone攝影入圍更是前所未有，他說：「入圍了金馬獎6項！6項！真的是太不可思議了！謝謝評審給《怪胎》入圍的機會。2020是艱難的一年，金馬的鼓勵是參與電影最好的收穫，謝謝所有參與怪胎的夥伴，今晚所有入圍的獎項也和你們一起共享！」
而提名最佳女主角的謝欣穎，距離上次入圍金馬居然是14年前，以《愛麗絲的鏡子》拿下最佳女配角獎，如今再憑《怪胎》入圍最佳女主角，她說：「相隔14年再次入圍金馬，謝謝金馬評審們的肯定。守在電視機前等待入圍名單，聽到自己名字時感覺心掉了一拍，滿是感動！」
林柏宏睽違4年，以《怪胎》入圍金馬獎最佳男主角，他說：「我最開心的就是導演入圍新導演獎，然後非常開心，我跟導演、欣穎3個人都入圍，因爲我覺得我們3個在一起工作的時候非常緊密，我很珍惜這個感覺，很謝謝整個劇組，尤其特別謝謝廖明毅導演，謝謝他給了我一個全新的樣貌。」
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