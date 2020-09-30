金馬57／鄭人碩「大號」上一半縮回去　　大霈連喊騙人

2020「第57屆金馬獎」今（30）日公布入圍名單，《消失的情人節》和《同學麥娜絲》分別獲得最多11項和9項提名，而片中的主要演員和導演也幾乎都獲得提名，其中憑《同》片入圍最佳男配角的鄭人碩，竟是在大號時聽到好消息，甚至驚到整個縮了回去，情景超妙。

▲納豆再次入圍最佳男配角，哭到不行。（圖／金馬執委會）

▲劉冠廷（中）在《消》片表現精彩。（圖／金馬執委會）