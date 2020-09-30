金馬57／陳雪甄入圍邊講課邊哭！桂綸鎂戴立忍有望碰頭

2020「第57屆金馬獎」今（30）日公布入圍名單，其中最強女配角入圍的《馗降：粽邪2》陳雪甄，更是在大學教課期間獲知好消息，讓全系師生跟著她一起緊張。
陳雪甄說：「入圍公布的當下正好在東南教課，學生及校內的其他老師怕我太緊張，不讓我觀看入圍直播 ，是他們在一旁看直播跟我說 ，第一時間知道全系的師生都很開心祝賀，自己當下都哭了，謝謝評審肯定。」
而憑《刻在你心底的名字》入圍「最佳新演員」的陳昊森，雖然正在趕場跑宣傳，但在工作人員告知入圍消息後，忍不住喜極而泣，沈澱之後的他表示：「腦袋一片空白，內心五味雜陳，像極了我們電影這段刻骨銘心的愛情！謝謝評審的肯定，謝謝這部電影台前幕後的全體工作人員，尤其我要特別謝謝『Birdy』曾敬驊，是你完整了我，讓我們一起完成了這個迷人的故事，也要感謝我的爸媽一路給我支持。最後，我還要謝謝『張家漢』，是你教會了我陪伴、勇敢、堅持不懈，我會持續努力，一步一步的走，我們都要更勇敢地去愛身邊每一個人。」
憑《刻》片入圍最佳男配的戴立忍，則表示：「歡迎大家帶著另一半，來共享今年最浪漫的愛情故事。」不過巧合的是，他的緋聞女友桂綸鎂也憑《腿》入圍影后，回應說：「謝謝評審和《腿》的所有工作人員。謝謝評審鼓勵了我嘗試的勇氣，謝謝！」就不知道這對緋聞情侶，屆時會不會在金馬獎頒獎典禮碰頭。