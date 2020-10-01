石原聰美閃婚！老公是「一般人」　網友大崩潰：才不一般

33歲日本女星石原聰美今（1）日宣布結婚喜訊，透過事務所發表親筆信，甜蜜聲稱「相信能與他分享各種事物，也確信我們可以克服任何困難」。據報導，石原聰美的老公是通過朋友認識的圈外人上班族，日媒多用「一般男性」形容，但看在廣大男性粉絲的眼裡，能與石原聰美結婚的男人怎麼會一般呢？網友崩潰聲頻傳，「一般男性」也衝上日本推特熱門關鍵字。
石原聰美16歲就出道，在藝能界的表現可圈可點，演出多部口碑與好評兼具的日劇，更憑著出眾美貌多次入選「世界最美100張臉蛋」，深獲大眾喜愛的石原聰美今年還入選東京奧運的火炬手，閃電結婚消息傳出後，震撼整個演藝圈。
而從日本推特晚間的即時熱門關鍵字可以看到，不僅石原聰美的名字衝上第一，日媒用來形容圈外人老公的「一般男性」也登上熱搜第三名，許多網友都對這位擄獲石原聰美芳心的男子十分好奇，尤其對「一般」兩字十分感冒。
網友紛紛留言回覆說，「光是跟石原結婚，他的身分就不是一般男性了吧」、「能和石原聰美結婚的人，絕對在上輩子拯救了世界7次，才不一般」、「一般人不代表沒錢XD」、「一般男性就是不是演藝圈的人而已，不是代表普通」、「一般男性就是不打算曝光在公眾面前的人而已啦」、「我也一般，我全家都一般」。（編輯：倪浩軒）