石原聰美閃婚！老公是「一般人」　網友大崩潰：才不一般

33歲日本女星石原聰美今（1）日宣布結婚喜訊，透過事務所發表親筆信，甜蜜聲稱「相信能與他分享各種事物，也確信我們可以克服任何困難」。據報導，石原聰美的老公是通過朋友認識的圈外人上班族，日媒多用「一般男性」形容，但看在廣大男性粉絲的眼裡，能與石原聰美結婚的男人怎麼會一般呢？網友崩潰聲頻傳，「一般男性」也衝上日本推特熱門關鍵字。

▲石原聰美親筆信宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自news24ntv的推特）

× ▲石原聰美親筆信宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自news24ntv的推特）

▲石原聰美曾多次入選「全球最美100臉蛋」。（圖／翻攝自石原聰美IG）

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▲石原聰美閃電結婚，「一般男性」也連帶成為熱門關鍵字。（圖／翻攝自推特）

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▲石原聰美閃電結婚，網友收拾心情後還是紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自石原聰美IG）