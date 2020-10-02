衰捲歐陽娜娜風波！林志玲「高EQ神回」被讚翻：無與倫比

台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手出席中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會，高唱《我的祖國》歌曲慶祝，遭到台灣網友抨擊，風波持續延燒；此外，台灣藝人林志玲也慘遭捲入，上（9）月29日被挖出曾造訪內蒙古通遼市「志玲姐姐兒童之家」，與當地孩童演唱《我和我的祖國》，沈默3天後，林志玲首度在社群帳號發文，高EQ回應反獲台人狂讚「無與倫比！」

▲林志玲被挖出曾造訪內蒙古通遼市「志玲姐姐兒童之家」，與當地孩童演唱《我和我的祖國》。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

× ▲林志玲被挖出曾造訪內蒙古通遼市「志玲姐姐兒童之家」，與當地孩童演唱《我和我的祖國》。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

▲歐陽娜娜央視高唱《我的祖國》。（圖／春晚微博）

× ▲歐陽娜娜央視高唱《我的祖國》。（圖／春晚微博）

▲林志玲捲入歐陽娜娜風波，沈默3天後，1日下午首度在社群帳號公開回應。（圖／翻攝自林志玲微博）