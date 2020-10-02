衰捲歐陽娜娜風波！林志玲「高EQ神回」被讚翻：無與倫比

台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手出席中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會，高唱《我的祖國》歌曲慶祝，遭到台灣網友抨擊，風波持續延燒；此外，台灣藝人林志玲也慘遭捲入，上（9）月29日被挖出曾造訪內蒙古通遼市「志玲姐姐兒童之家」，與當地孩童演唱《我和我的祖國》，沈默3天後，林志玲首度在社群帳號發文，高EQ回應反獲台人狂讚「無與倫比！」
根據陸媒報導，歐陽娜娜在今年《中國夢、祖國頌》十一國慶晚會上，開場獻唱《我的祖國》一曲，而她也在受訪時表示「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」。行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部也紛紛出面表達不認同，批評若違反兩岸條例相關規定將依法處置，並表示高度遺憾。 不過，林志玲卻也毫無預警被捲入此次「歐陽娜娜風波」，近日有網友挖出，她曾赴內蒙古通遼市的「志玲姐姐兒童之家」，與當地的孩童們演唱《我和我的祖國》，林志玲沈默3天後，1日下午首度在社群帳號公開回應「雙節合一慶團圓，2020特別不容易，需要多一點體貼和善意，找回社會珍貴的溫暖，發現更多世界不一樣的美～節日快樂」，文末不忘附上愛心符號。 貼文隨即被轉貼至PTT引發網友熱議，有網友以「林志玲的智慧」為題，分享該社群貼文，大讚「林志玲本身的留言是慶祝『雙節合一慶團圓』，畢竟長假很多人回老家團聚，本來就很溫馨，這種祝福很溫暖正面」，更稱「林志玲真的不是紅假的，有美貌更有智慧，真的是台灣第一」。
貼文隨即引發台人熱烈回響，紛紛回應「志玲最高，無與倫比」、「面對這一切的心態總是換個角度會不同」、「日本媳婦，真會！」「林志玲就真的會做人有智慧啊」。（編輯：賴詠璿）