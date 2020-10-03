「這病來的時間太合適」　黃安分析川普確診陰謀論

74歲美國總統川普（Donald Trump）昨（2日）證實和老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），目前正積極進行隔離與治療，對美國向來沒好感的親中藝人黃安，今發表川普染疫「真假陰謀論」，直言：「這病來的時間點太合適了。」
對於川普中鏢新冠肺炎，黃安第一時間酸溜溜地表示：「這下子有好戲看了！2020地球劇本真是高潮迭起、峰回路轉呀！」今一早他又分析川普染疫對美國總統大選產生的影響，「從現在開始到11月3日投票日，世界新聞焦點只剩下一個候選人～川普，拜登連個繼續跟他噴口水的機會都沒了。」
黃安認為，如果川普能在投票前康復，重新出來競選造勢，美國人將會是他為英雄，也更堅信新冠肺炎只是一場大流感，「别忘了，美國是個崇拜英雄的國家，甭管他之前害死了多少人，漫威英雄哪個不殺人？」
此外，黃安也說，基於人道主義，美國媒體暫時會減少攻擊川普，甚至還會祝福、為他加油，而這一切正是川普本人所樂見，更譏諷：「生個病就成了好人，這病來的時間點太合適了。」同時也不排除川普自導自演，理由則是對方說謊成性、想省競選經費、企圖投機當選等，發言十分辛辣。（編輯：楊穎軒）
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