「這病來的時間太合適」　黃安分析川普確診陰謀論

74歲美國總統川普（Donald Trump）昨（2日）證實和老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），目前正積極進行隔離與治療，對美國向來沒好感的親中藝人黃安，今發表川普染疫「真假陰謀論」，直言：「這病來的時間點太合適了。」

▲美國總統川普確診新冠肺炎。(圖／美國國防部)

× ▲美國總統川普確診新冠肺炎。(圖／美國國防部)

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▲黃安全文。（圖／黃安微博）