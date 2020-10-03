金曲31／滅火器拿「最佳樂團」　聊新冠肺炎大讚台灣

第31屆金曲獎今（3日）在台北流行音樂中心舉行，本屆「最佳樂團獎」由滅火器樂團拿下，他們台上談到政治問題，以及今年全世界被新型冠狀病毒肺炎影響，楊大正表示團體工作被迫取消，台灣能藉由時間壯闊自己，未來不需要其他國家，就能滿足想做的事情。
楊大正表示，昨天晚上得失心很重，今天得獎真的開心，也讓他想到高中時與成員做的蠢事，大家一路成長到今天也剛好20年，所以獎座對滅火器的意義重大。
滅火器向來面對政治話題敢說敢言、參與其中，楊大正表示知道很多人給滅火器貼上標籤，但他們很在乎也願意去做這些事，他說：「我想要說的是，有更多音樂圈的朋友，也願意一起站出來，一起代表台灣，相信大家都很愛台灣！」
問到新冠肺炎帶來的影響，楊大正表示：「武漢肺炎（新冠肺炎）在全世界來說，都讓大家在2020陷入很突然的大改變，我們其實比較大的影響就是不能出國演出，取消全年度的世界巡迴，這時候我們發現，我們長期耕耘台灣，感謝政府的防疫措施，讓我們很快就恢復工作，跟往年沒太大差異，也想說或許藉由這時間，讓大家思考這是可以壯闊台灣的好時機，反正也出不去。」他覺得現在是台灣自給自足的機會，以後不用靠其他國家，也能滿足想做的事情。
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