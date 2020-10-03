金曲31／滅火器拿「最佳樂團」　聊新冠肺炎大讚台灣

第31屆金曲獎今（3日）在台北流行音樂中心舉行，本屆「最佳樂團獎」由滅火器樂團拿下，他們台上談到政治問題，以及今年全世界被新型冠狀病毒肺炎影響，楊大正表示團體工作被迫取消，台灣能藉由時間壯闊自己，未來不需要其他國家，就能滿足想做的事情。

▲▼「滅火器樂團」柯光（左起）鄭宇辰、楊大正、陳敬元。（圖／NOWnews影像中心）