金曲31／青峰勇奪歌王　哭喊「我像是等待回收的垃圾！」

第31屆金曲獎今（3）日在台北流行音樂中心舉辦，今年拿下「最佳國語男歌手獎」的是《太空人》吳青峰，他上台表示：「2019對我來說是特別的一年，因為我重新定義自己為一個歌手，而且重新定義自己看到的善惡跟人性。」

▲▼吳青峰在台上致詞哽咽，眼中含淚。（圖／台視）