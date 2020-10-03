金曲31／青峰勇奪歌王　哭喊「我像是等待回收的垃圾！」

第31屆金曲獎今（3）日在台北流行音樂中心舉辦，今年拿下「最佳國語男歌手獎」的是《太空人》吳青峰，他上台表示：「2019對我來說是特別的一年，因為我重新定義自己為一個歌手，而且重新定義自己看到的善惡跟人性。」
青峰上台哽咽表示：「我想要謝謝很多人，首先是我的家人和朋友，謝謝蘇打綠的團員，謝謝陪著我成立工作室的工作夥伴，我覺得有難同當不容易，有難同當之後可以有福同享更難，但是有福同享之後再一起迎接更大的災難，這是奇蹟，然後我要感謝環球音樂，在我像是等待回收的垃圾的時候，給我一個家，感謝他們告訴我，小鋒你不想再做音樂也沒關係，不想跟任何人合作也沒關係，但請你一定不要再也不相信人，就是因為這句話，我才做出現在的《太空人》，所以我想要很自私地對自己說，謝謝我自己沒有被打倒，死命地繼續唱歌、死命地繼續歌頌，你很努力了，謝謝！」
吳青峰高辨識度、柔情的嗓音總令人聽得如癡如醉，這次他透過專輯《太空人》，將17年累積的創作能量，匯集成無窮盡的太空旅程，即使這次帶來和以往較不一樣的音樂風格，但反而能讓青峰表達更真實的自己。
本屆入圍「最佳國語男歌手獎」的還包括 J.sheon《巷子內》、張震嶽《遠走高飛》、黃明志《亞洲通話》、周華健《少年》、裘德／《頒獎的時候我要缺席》。
此外，在頒發國語歌王之前，主持人魏如萱邀請知名占星大師唐綺陽，為所有最佳國語男歌手入圍者，算算得獎的機率，讓現場笑成一片。