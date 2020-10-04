金曲31／魏如萱願續接主持棒　驚喜封歌后：不是夢吧？

第31屆金曲獎已經於今（4）日凌晨落幕，歌后由魏如萱拿下；同門師妹王若琳則是抱走最佳國語專輯獎，2人皆屬於索尼音樂旗下，因此金曲獎結束後便一起舉辦了慶功宴，而魏如萱坦言，未來如果有機會，不排斥續接金曲獎主持棒。
魏如萱說起獲獎心情：「我好像在夢裡，不真實的感覺，我等到自己一個人，消化發生什麼事情，就像剛剛吃點東西的時候，我就問身邊的工作人員『我得獎了喔？』」她甚至不可思議地反問：「應該不是夢吧！」
被問到身為主持人有沒有壓力，魏如萱提到，心跳最快的時候，是在典禮表演開始時，「我要走出去跟大家說話，那時候很緊張。」而她給了自己整體評價70分，至於未來有沒有機會繼續接下金曲獎主持棒，她回應：「如果主辦單位有來找我，我會說好，想要再挑戰。」
而魏如萱以一票險勝王若琳拿下歌后，她幽默的說：「真的是險勝，還好勝了。我去年當過評審，對於得獎的事情看得很開。但我還是想為了我的製作團隊、我的歌迷，想要拿座獎給他們看。」
王若琳談到拿下最佳國語專輯獎的心情：「很開心，看到我的團隊有如釋重負的感覺。」她笑說為了犒賞自己，想要吃薯條，「很久沒吃薯條了，為了穿禮服，少吃澱粉。」而提起金曲獎獎金，王若琳一臉驚訝的說：「對欸！我還沒想到，我很久沒換電腦了，剛好可以換新的。」
此外，一樣同屬於索尼音樂的鄧紫棋，雖然人不在台灣，卻是看著金曲獎直播，得知自己拿下評審團獎時，興奮表示：「開心！」對於阿爆成為本屆金曲獎大贏家，也大方給予稱讚「很棒」。