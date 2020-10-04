金曲31／魏如萱願續接主持棒　驚喜封歌后：不是夢吧？

第31屆金曲獎已經於今（4）日凌晨落幕，歌后由魏如萱拿下；同門師妹王若琳則是抱走最佳國語專輯獎，2人皆屬於索尼音樂旗下，因此金曲獎結束後便一起舉辦了慶功宴，而魏如萱坦言，未來如果有機會，不排斥續接金曲獎主持棒。

▲魏如萱願意接未來金曲獎的主持人挑戰。（圖／記者葉政勳攝, 2020.10.04）