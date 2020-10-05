憂鬱症母突跳樓　簡嫚書怒斥外遇父「你在就不會這樣」

《黑喵知情》劇中，簡嫚書飾演的動物醫院院長「葉宜甜」，外表冷酷卻藏有心理創傷，她患有憂鬱症的母親（丁寧飾）在她醫院開業當晚，特地煮一桌菜慶祝，母女倆相談甚歡，看不出任何異狀，母親卻在晚餐後跳樓自殺，簡嫚書為此大受打擊，須定期接受團體心理治療，她在最新劇情中向父親張本善（陳以文飾）攤牌，憤恨道：「如果那天你在這裡，事情就不會變成這樣！」

▲簡嫚書（右）與丁寧飾演母女。（圖 / LINE TV提供）

× ▲簡嫚書（右）與丁寧飾演母女。（圖 / LINE TV提供）

劇中葉宜甜（簡嫚書飾）無法原諒張本善（陳以文飾）背叛母親外遇，導致母親罹患憂鬱症，父女倆鮮少往來，張本善卻突然上門詢問要如何處理母親屋內遺物，簡嫚書才又再度回到母親先前的住所，巧遇同時在屋內整理遺物的張本善，張本善勸宜甜早日忘掉過去，安撫說：「妳舅舅希望把這房子賣了，希望我們能往前看，不要困在過去。」宜甜回想起母親墜樓後血流滿地的慘狀，咬牙說：「我今天沒辦法，這裡的一切我都沒辦法。」向張本善攤牌後，兩人不歡而散。

▲陳以文飾演「本善藥廠」創辦人張本善。（圖 / LINE TV提供）

× ▲陳以文飾演「本善藥廠」創辦人張本善。（圖 / LINE TV提供）

陳以文飾演的張本善，是「本善藥廠」的創辦人，個性霸道、執行力強，他表示角色個性設定較為嚴肅，「他是比較關注自己開發事業，目的性很強的生意人。」而飾演簡嫚書母親的丁寧透露，她身邊剛好有幾位有嚴重憂鬱症狀的朋友，她從中觀察揣摩，了解憂鬱症患者的特質。丁寧飾演的角色個性憂鬱，但她在片場中與簡嫚書對戲歡笑聲不斷，是片場開心果。