棒棒堂6棒誰過得最好？PTT答案秒出爐：根本超有錢

2006年由范瑋琪主持的選秀節目《模范棒棒堂》當年造成炫風，隨後甚至推出男團棒棒堂（Lollipop），成員包括敖犬、小煜、威廉、王子、阿緯、小傑。然而，就有網友好奇發問「棒棒堂男孩現在誰過得最好？」而引來許多粉絲曝光答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示棒棒堂成員有敖犬、小煜、威廉、王子、阿緯、小傑，他指出自己上一次看到6人合體是在看偶像劇《黑糖瑪奇朵》的時候，也因此讓原PO好奇發問「那麼，現在誰過得最好？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「敖犬在中國有成績！最爽」、「剛聽到廣播，王子出新專輯」、「都很爽啦！屌打9成台灣人」、「誰過得不好？？？」
但其中最多人都點名「阿緯（劉俊緯）」，直言「阿緯啊！人生直接少奮鬥幾十年」、「誰都知道是阿緯」、「阿緯，娶富二代」、「阿緯現在超有錢」、「阿緯吧！大老闆欸」。
事實上，阿緯近年來跨界餐飲業，不僅引進了香港知名餐飲品牌「點點心」，還擁有「興記菜館」、「太興茶餐廳」等多間餐廳的台灣經營權；此外，阿緯2016年時和交往四年的中菲行國際物流百億千金錢文儀（豆豆）結婚，兩人婚後育有一兒一女，而阿緯事業、家庭兩得意，讓不少鄉民羨慕認為稱得上是「人生勝利組」！（編輯：陳雅雲）