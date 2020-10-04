棒棒堂6棒誰過得最好？PTT答案秒出爐：根本超有錢

2006年由范瑋琪主持的選秀節目《模范棒棒堂》當年造成炫風，隨後甚至推出男團棒棒堂（Lollipop），成員包括敖犬、小煜、威廉、王子、阿緯、小傑。然而，就有網友好奇發問「棒棒堂男孩現在誰過得最好？」而引來許多粉絲曝光答案。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）

▲阿緯近年來就跨界餐飲業，2015年代理港式飲茶「點點心」。（圖／翻攝阿緯臉書）