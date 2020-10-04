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棒棒堂6棒誰過得最好？PTT答案秒出爐：根本超有錢

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-04 18:02:31｜update2020-10-04 18:06:49

棒棒堂
▲男團棒棒堂（Lollipop）是不少7、８年級生的回憶，不過就有網友好奇「6成員誰過得最好？」而引起討論。（圖／翻攝敖犬臉書）

2006年由范瑋琪主持的選秀節目《模范棒棒堂》當年造成炫風，隨後甚至推出男團棒棒堂（Lollipop），成員包括敖犬、小煜、威廉、王子、阿緯、小傑。然而，就有網友好奇發問「棒棒堂男孩現在誰過得最好？」而引來許多粉絲曝光答案。



原PO於PTT八卦板上發文，表示棒棒堂成員有敖犬、小煜、威廉、王子、阿緯、小傑，他指出自己上一次看到6人合體是在看偶像劇《黑糖瑪奇朵》的時候，也因此讓原PO好奇發問「那麼，現在誰過得最好？」


▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「敖犬在中國有成績！最爽」、「剛聽到廣播，王子出新專輯」、「都很爽啦！屌打9成台灣人」、「誰過得不好？？？」

但其中最多人都點名「阿緯（劉俊緯）」，直言「阿緯啊！人生直接少奮鬥幾十年」、「誰都知道是阿緯」、「阿緯，娶富二代」、「阿緯現在超有錢」、「阿緯吧！大老闆欸」。

▲阿緯近年來就跨界餐飲業，以餐飲副業「點點心」一炮而紅。（圖／翻攝阿緯臉書）
▲阿緯近年來就跨界餐飲業，2015年代理港式飲茶「點點心」。（圖／翻攝阿緯臉書）
事實上，阿緯近年來跨界餐飲業，不僅引進了香港知名餐飲品牌「點點心」，還擁有「興記菜館」、「太興茶餐廳」等多間餐廳的台灣經營權；此外，阿緯2016年時和交往四年的中菲行國際物流百億千金錢文儀（豆豆）結婚，兩人婚後育有一兒一女，而阿緯事業、家庭兩得意，讓不少鄉民羨慕認為稱得上是「人生勝利組」！（編輯：陳雅雲）


▲阿緯和其老婆「豆豆」婚後生活甜蜜。（圖／翻攝阿緯臉書）
▲阿緯和其老婆「豆豆」婚後生活甜蜜。（圖／翻攝阿緯臉書）


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