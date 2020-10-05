NOW早報／熊熊PO「閉眼黑照」　喊萬箭穿心：刪除加封鎖

熊熊突PO「閉眼黑照」 喊萬箭穿心：刪除加封鎖

熊熊（卓毓彤）近來接連被爆情牽富二代、未婚懷孕、疑似不雅影片流出、主持工作被搶等消息，社群網站也不如以往頻繁更新，讓人擔心她目前的狀況。昨（4）日熊熊突然在IG放上一張自己的黑照片，寫下「萬箭穿心，習慣就好，刪除封鎖，不被干擾」等28字，引發關注。

▲熊熊全文。（圖／熊熊IG）

今日天氣／東北風增強！北台灣濕涼 中南部日夜溫差大

今（5）天東北風增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北臺灣整天轉濕涼，白天高溫僅24至26度，花東天氣舒適、高溫約30至32度，中南部高溫仍有33、34度，但日夜溫差稍大，北台灣低溫略降2、3度，約20至22度，其他低溫約22至26度，請留意溫度變化，適時增添衣物以免受涼。



▲今（5）天東北風增強，北台灣濕涼；中南部日夜溫差大。（示意圖／NOWnews資料照）

金曲爆紅正妹背景超狂 7月就放話：要穿低胸禮服走紅毯





第31屆金曲獎3日晚在台北流行音樂中心舉行，最佳台語專輯獎由濁水溪公社的《裝潢》拿下，孰料，上台代領的妙齡女子身著開洞低胸禮服，傲人上圍、娃娃音讓得獎感言完全失焦，PTT鄉民也火速神出該正妹身分，竟是孟子第73代孫女孟慶而，而她事前也早就放話，走紅毯時要穿低胸禮服。



▲金曲爆紅正妹被起底。（圖／金曲獎官方YouTube）

川普確診超震撼？唐綺陽爆：還有更多「超越想像的變化」





2020年已過完四分之三，目前甫進10月，美國總統川普及其夫人近日傳出確診新冠肺炎，消息震撼全球，令人跌破眼鏡。而對於這個變數，星座專家唐綺陽表示，完全衝著「影響世界未來」而來，使一切評估的準則全亂了，他透露，這就是「開創T三角」的威力，而現在才只是10月上旬而已...還會有更多「超越想像的變化」發生。



▲美國總統川普及其夫人近日確診新冠肺炎，對此，星座專家唐綺陽分析，現在才只是10月上旬而已...還會有更多「超越想像的變化」發生。（圖／翻攝自youtube影片）

男點20顆水餃！上餐後做「一動作」 女友譏：窮酸又難看





到面外餐廳吃鍋貼或水餃時，你會算一下上餐數量和自己點的是否一樣嗎？一名網友就在《Dcard》透露，自己與女友去吃晚餐，他點了20顆水餃，於是在老闆送上餐後便「數一下」有幾顆，怎料女友竟譏笑他「別人看到以為我們很窮酸」、「不認識的人看到了真的很難看」，讓他非常不解與困惑「這有什麼窮酸的？」



▲一名男網友在《Dcard》透露，自己與女友某次去吃晚餐時，他點了20顆水餃，上餐後就「數一下數量」，沒想到竟被女友譏笑：窮酸、難看。（示意圖／取自pixabay ）

好運爆發！升官加薪樣樣來 秋天貴人降臨「4生肖」男女





氣溫慢慢降低，你開始感受到秋意的來臨了嗎？塔羅牌老師也在微信官方帳號公布，在這個秋天，有哪些生肖男女會有「貴人加持的好運」喔！快找朋友、閨蜜一起來看看吧！





第四名、生肖羊





這個秋天，生肖羊的好運越來越多，逐漸擺脫過去的低迷，特別是事業上，你明顯感到有貴人賞識，能力越來越被看見了，源源不絕的機會與新想法降臨你身上，讓你每樣工作都能順利完成，領導也對你非常滿意。想跳槽、轉職的生肖羊，這段時間也是好時機，有機會遇見伯樂，讓你如願到條件待遇都極佳的公司，你可說是如魚得水。近期若有要搬家、換居住地者，可多請在地朋友幫忙，你會更加順利。



第三名、生肖虎





這個秋天，如果在等待答覆、結果的生肖虎，恭喜你，讓你驚喜的結果就要到來！不管是考試、晉升、投資，或是渴望舊愛複合、心上人回覆者，你心中所想都能如願以償，讓你終於鬆了好大一口氣。其實你內心期盼的那件事離成功只差臨門一腳，只要你再多堅持、再努力一陣子，貴人很快就會出現在你身邊，扶持你，幫助你更快到達目標，令你享受到如有神助的快感。因此請還在奮鬥的生肖虎，再撐一下下，你就要心想事成了。



▲塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號公布了「4生肖」男女，在秋天會有「貴人降臨」。（圖／NOWnews資料照片）

第二名、生肖鼠





這個秋天，之前總是霉運纏身的生肖鼠，終於輪到你轉好運了。過去暗中陷害的小人、想插足你感情的第三者、或你想了斷的孽緣、甚至向你借錢卻久未還的朋友，這些原本只靠你自己無法解決的事情，都能在貴人幫助下逢凶化吉、順利化解。另外最近對自己的人生、財運、事業、愛情等已有規劃的生肖鼠，你也能順利得到貴人好運，有貴人的扶持，你將享有諸事順利吉祥的秋天好運。





第一名、生肖蛇





這個秋天，生肖蛇有「三合」貴人扶持，你在各方面都順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高。種種好運下，你還能喜獲貴人相助，使你喜上加喜，不只愛情順利甜蜜，事業更是得到貴人提拔，升官加薪的機會一起來，大幅提高你的社會地位，甚至連你往後的家庭都能因此享福。請生肖蛇這個秋天要多把握生肖雞、生肖牛的貴人，這個秋天你能好運大翻身！（編輯：許苡晴）





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