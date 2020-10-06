閻奕格親密互動J.Sheon　怕正牌男友吃醋急撇清

閻奕格「心儀」J.Sheon多年，終於邀到J.Sheon一同創作新曲，並合拍MV。他們在《從此過著幸福快樂的子》MV中浪漫共舞，深情對望戲碼，讓閻奕格臉紅心跳，不過一拍完，專情的閻奕格立刻向男友甜蜜喊話。
閻奕格提到，自從2年前在金曲獎結識了同為新人獎入圍者的J.Sheon後，就一直很希望可以與他合作，這次終於完成心願，與J.Sheon共同創作新歌《從此過著幸福快樂的日子》。J.Sheon表示，歌名《從此過著幸福快樂的日子》常出現在許多童話故事中，代表了一個快樂的結局，「但是我想用這首歌帶出幸福的一體兩面，幸福不是一昧的覺得我沒有缺點，我不能犯錯，或我一定要積極正面就可以得到。如果想要得到幸福，你必須要面對自己的黑暗面，你必須要知道生活有許多困苦的部分，只要你懂得怎麼去面對，你才有機會從此過著幸福快樂的日子。」
閻奕格與J.Sheon不僅共同寫歌、合唱，也一同拍攝MV，2人在MV中相遇、用眼神對峙、相擁共舞，許久沒與男生跳正式的慢舞的閻奕格，與又高又帥的J.Sheon跳起恰恰，害羞地說：「我上一次跳這種正式的舞是高中畢業舞會，所以已經很久沒有跟男生深情對望跳舞了。」他們的親密互動，被同事們大讚有火花，閻奕格雖然很感謝J.Sheon的力挺，但還是立刻透過鏡頭向男友深情告白：「愛你喔！」閃瞎在場同事。