閻奕格親密互動J.Sheon　怕正牌男友吃醋急撇清

閻奕格「心儀」J.Sheon多年，終於邀到J.Sheon一同創作新曲，並合拍MV。他們在《從此過著幸福快樂的子》MV中浪漫共舞，深情對望戲碼，讓閻奕格臉紅心跳，不過一拍完，專情的閻奕格立刻向男友甜蜜喊話。

閻奕格提到，自從2年前在金曲獎結識了同為新人獎入圍者的J.Sheon後，就一直很希望可以與他合作，這次終於完成心願，與J.Sheon共同創作新歌《從此過著幸福快樂的日子》。

▲閻奕格（左）、J.Sheon合作新歌《從此過著幸福快樂的日子》。（圖／華研國際提供）