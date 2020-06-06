狠斷金剛1個月！國光女神曝分手內幕「他疼愛太大男人」

「國光女神」梁云菲外表美豔、身材火辣，先前認了分手舊愛金剛後，除了調適心情，也開始努力重回生活軌道。梁云菲時常和粉絲們透過你問我答分享心情、談論自身價值觀，日前她參加節目錄影時坦言彼此內心都還有點感覺，但至今都沒有聯絡，也透露當時2人分手的真正原因。



▲梁云菲（右）謝謝金剛這些日子的付出。（圖／梁云菲臉書） 「我沒有自己洗過頭髮」，梁云菲表示和金剛在一起時，曾像公主一樣被捧在手掌心，不過時間一久，她開始產生被管控、束縛的感覺，甚至認為對方過度保護，「比如說我做事情，就要先經過他同意，他是屬於比較大男人主義。」一開始覺得包容就是愛，但習慣隱忍後，梁云菲原本愛自由的心就會漸漸跑出來。





儘管梁云菲已經學會如何溝通，金剛也嘗試著改變，但2人終就無法繼續走下去，「已經活到40歲的人，他改了2、3分你真的也看見了，但剩下的7、8分就會變成是自己要去包容的。」梁云菲坦言自己沒有這樣的力氣去包容，不過她認為感情並無對錯，只是到了後期，過度的摩擦會一直磨損原本的愛，感情最終才會畫下句點。



