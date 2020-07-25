具荷拉媽媽爭遺產「否認拋家棄子」　哥哥出面打臉

南韓女星具荷拉去年11月在家中自縊身亡，得年28歲，消息曝光後震撼演藝圈，具荷拉過世之後，媽媽「宋女士」就跳出來要爭奪一半遺產，而哥哥具浩仁則出面指控她從小就拋下姊弟倆。近來宋女士接受JTBC電視台訪問，澄清事實並非如此。





具荷拉生前的日記內容在節目上被曝光，其中她直呼媽媽的名字，並寫下：「從我小時候帶著我，出去跟別人外遇。」宋女士則坦言，當時是因為經濟狀況而無法養育，加上老公對她施暴才離家，同時公開與具荷拉的合照，還表示若繼承了女兒的遺產，會將訴訟費、養育費扣除，其於捐獻出去。





不過具浩仁則出面打臉，控訴宋女士完全沒有盡到媽媽的責任，在具荷拉未滿10歲時就已經離家出走，讓她心中留下被遺棄的傷疤，此外，他也提到具荷拉生前是為了治療憂鬱症，醫生建議她與媽媽見面找出病因，母女倆才會因此見面。（編輯：侯家瑜）





▲具荷拉（左）生前與媽媽合影。（圖／ JTBC Youtube）