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泫雅患「迷走神經性暈厥」　經紀公司聲明：暫停演藝活動

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 12:39:43

▲泫雅患迷走神經性暈厥，經紀公司發出聲明。（圖／泫雅IG）
▲泫雅患迷走神經性暈厥，經紀公司發出聲明。（圖／泫雅IG）

南韓「性感小野馬」泫雅，精湛的唱跳實力及大膽獨特的風格在亞洲擁有大批粉絲，時尚的穿搭也成為外界性感指標。未料泫雅日前才公開即將發售的新單曲《GOOD GIRL》預告照，經紀公司今（22）日就表示她因「迷走神經性昏厥」而推遲了新曲的發表和活動。

經紀公司透露泫雅因為健康問題，將暫停新歌回歸的發行和活動，坦言先前她在大眾面前勇敢吐露心聲之後，靠著堅強的意志力和接受長期的治療，準備在最新作品中呈現新面貌給大家，不過泫雅近來又發生迷走神經性昏厥的情況，經紀公司認為目前對藝人最重要的就是充分的治療和穩定，決定將暫時延期所有活動到她恢復健康為止。

事實上，泫雅去年底就有在IG上向大眾坦承自己患有憂鬱症及恐慌障礙，因為她從小的夢想就是登上舞台表演，不過因為自己的責任心想要追求完美，直到2016年到醫院檢查後，才發現自己生病了，雖然剛開始無法接受，不過好在身邊一直都有許多家人朋友陪她度過。（編輯：侯家瑜） 

▲泫雅即將發行單曲。（圖／泫雅IG）
▲泫雅即將發行單曲。（圖／泫雅IG）
▲泫雅先前透露自己生病。（圖／翻攝
▲泫雅曾透露自己生病。（圖／泫雅IG）
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憂鬱症 迷走神經性暈厥 演藝活動 經紀公司聲明 泫雅

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