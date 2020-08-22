泫雅患「迷走神經性暈厥」　經紀公司聲明：暫停演藝活動

南韓「性感小野馬」泫雅，精湛的唱跳實力及大膽獨特的風格在亞洲擁有大批粉絲，時尚的穿搭也成為外界性感指標。未料泫雅日前才公開即將發售的新單曲《GOOD GIRL》預告照，經紀公司今（22）日就表示她因「迷走神經性昏厥」而推遲了新曲的發表和活動。





經紀公司透露泫雅因為健康問題，將暫停新歌回歸的發行和活動，坦言先前她在大眾面前勇敢吐露心聲之後，靠著堅強的意志力和接受長期的治療，準備在最新作品中呈現新面貌給大家，不過泫雅近來又發生迷走神經性昏厥的情況，經紀公司認為目前對藝人最重要的就是充分的治療和穩定，決定將暫時延期所有活動到她恢復健康為止。



