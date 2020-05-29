環保局查卡卡兒甩飲料！店家「霸氣回應」全讚翻：高水準

▲卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲事後有環保局上門要追查卡卡兒，咖啡店老闆霸氣舉動再度獲得網友狂讚。（圖／翻攝自當事店家臉書）

擁有 32 萬粉絲的網紅卡卡兒 26 日在臉書貼文哭訴遭店家欺負，她當日到台北市某咖啡廳消費，因腳溼想換雙鞋，卻遭店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為，事後教唆粉絲給予店家「一顆星」評價；豈料店家老闆回應曝光之後，風向卻隨即逆轉，卡卡兒「爆甩咖啡」行為遭網友砲轟，最終無奈關閉臉書。事後更有環保局上門要追查卡卡兒，咖啡店老闆霸氣舉動再度獲得網友狂讚。卡卡兒 26 日在臉書發文指控，原本和朋友開開心心要喝下午茶，到北市某咖啡廳用餐，選好位置後，因為下雨關係，鞋子溼了想要換鞋，打開行李箱時，店家立刻衝過來提醒「我們這裡禁止商業攝影！不能拍衣服不能拍飾品，只能拍生活照！」卡卡兒卻堅稱自己並非商業攝影，認為店家態度不妥，決定不消費離開，卻遭店家要求付款，將飲料改為外帶，最後卻氣得將飲料甩在店家門外，店家將飲料杯垃圾撿起，並追過來塞進同行友人的提袋內，她痛批「這種強迫消費、限制人身自由、又惡劣態度的店，你們敢去嗎？」甚至留言教唆粉絲「請大家幫我留一顆星」。該店家在臉書回應此事，還原事情過程，強調「店內規定是禁止在店內任何地方換裝，即便客人沒看到告示，我們也會再去口頭告知，不會去過問客人換裝的動機」，並公布當時監視器畫面，卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前的舉動，引發許多網友撻伐。至於對方搬出「消費者權益」，認為可以點餐後不付錢離開時，店家表示當下只好攔住報警，別的店家可能選擇息事寧人，但他們選擇去處理面對。事後，卡卡兒逐漸淪落下風，被網友狂轟，她出面道歉仍無法平息網友的怒氣，最後乾脆關閉臉書。咖啡店老闆 28 日深夜再度於臉書 PO 文，提到有環保局派人來向他們要卡卡兒的訂位電話，想聯絡對方調查，因為有人幫忙檢舉她丟飲料的事件，他也謝謝大家的熱心，但當場婉拒提供，一方面客人資料不想外流，二方面希望風波盡早結束，針對發動網軍洗版目前也不打算提告，請網友們不用再攻擊對方，和平收場，把傷害減到最小，雙方在這個議題上都有所學習，最後大器表示「之後也還是歡迎卡卡兒來吃甜點喝下午茶拍拍生活照」。貼文曝光再度讓網友們讚翻，紛紛回應「清楚展現出兩方水準落差之大，支持店家」、「本身也是從事餐飲業，我看到這個真的非常火大，我有機會上去台北，我肯定去拜訪」、「光是店家的氣度與風度就很值得大家學習了，加油」、「推老闆的大器」、「老闆很帥，但我看她是不敢來了」。（編輯：賴詠璿）