孫安佐也開手搖店！內行抖出「存活關鍵」：跟滴妹沒得比

知名 Youtuber 孫安佐昨（8）天在自己的 IG 上曬出自己站在攤後手搖奶茶的照片，店名甚至取名「聯邦手搖」，靈感取材自他被關在美國聯邦監獄的經歷。而對此就有網友想起先前也才剛開飲料店的滴妹，並好奇這兩間網紅飲料店在兢爭激烈的手搖市場中究竟能不能存活的關鍵為何，引起眾人討論。

孫安佐上週在 IG

預告副業「聯邦手搖」將在新店一帶試營運，昨（8日）他PO文表示「別人開店，我開攤子」，並透露他會製作「低熱量奶茶」。他曬出紅茶、綠茶、奶茶，以及聯邦奶茶等，價位從 30 至 60 元不等，比起滴妹的「再睡五分鐘」價格顯得更加親民，就有內行網友分析兩間手搖店的差異。

▲孫安佐「聯盟手搖」的預告引來不少網友想朝聖。（圖／翻攝自孫安佐 IG ）

自從原 Po 在 PTT 底下發文後，就有內行網友回應分析「滴妹能撐五年就能撐下去了， 那表示南洋街學生負擔得起，能撐一年應該就能回本了；安佐低成本應該可以賺一波」並表示兩者之間獲利方式不同，可以不互相比較。此外也有留言提到「滴妹那是一個月幾十萬的店面租金」，而孫安佐攤車的模式較有彈性不容易倒。

事實上，孫安佐不但提到將從本周六（ 13 日）開始在新北市新店區光明街試營運，更正式預告七月中開始會正式運作，讓

不少網友在底下直呼「一定喝爆」、「有附餐聯邦泡麵嗎」、「會一邊展示肌肉一邊賣嗎」、「想見本人」，而孫鵬之前受訪時則對此吐槽「我不投資，因為怕賠錢」。（編輯：楊智傑）