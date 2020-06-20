平民巨星／天后舞者動感獻聲　爆發嗓音耀眼奪冠

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新選秀節目《平民巨星》今（20）日播出第三集，大來賓請到金曲歌王羅文裕，以及他的好友劉畊宏來助陣。評鑑團陣容由林俊逸、李佳薇、婁峻碩、張芸京和陳大天組成。參賽選手有汽修車老師、婚禮顧問、國中二年級生、豆花店店員、和電台主持人，最後由曾經當過多位天后舞者的

▲王家逵帶來動感歌曲《Funky boy》。（圖 / 翻攝平民巨星）

第一位登場的豆花店員工

，在評審老師一開始只看到標籤是「豆花妹」時相當期待，但等他一開口，大家才知道原是男生，

▲王家逵曾是天后蔡依林、鄧紫棋、張韶涵的舞者。（圖 / 翻攝平民巨星）

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▲王家逵和羅文裕（右）合唱《鄉音》。（圖 / 翻攝平民巨星）

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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王少逵，靠著爆發感十足又細膩的嗓音，成功奪下周冠軍。王少逵王少逵解釋自己在豆花店打工，又想向豆花妹在演藝圈的成績看齊，才取名豆花妹。王少逵來頭不小，他曾是天后蔡依林、鄧紫棋、張韶涵的舞者，還和MP魔幻力量的凱凱組過團體「胡鬧一番」，第一首帶來畢書盡的《Funky boy》，將現場氣氛炒到最高點，連張芸京也稱讚「太帥了，你還可以更狂！」羅文裕也聽出他獨特的煙嗓，給予高度評價。而另一位參賽者則是電台主持人，有「三指姑娘」蔡佩芙，她先天性左手手指頭只有三指，右手也是短短小小，帶來歌曲《隱形的翅膀》，唱出她樂觀心態。而「婚禮顧問」郭怡霞帶來《I hate myself for loving you》，38歲的她，用了20年將家裡債務還清，才有勇氣來圓夢。第四位國中生「掌上明珠」張家瑜，則是就讀音樂班的學生，她希望未來成為唱跳歌手，帶來《一想到你呀》歌聲展現出青春活力，讓婁峻碩肯定她台風很好，表演很自然。最後一位「汽修科老師」羅士庭透露自己為了唱歌準備了10年，一開始學習唱歌，到最後當老師教導別人唱歌，透過《濕了分寸》唱出自己故事。最終巨星導師選出王少逵、張家瑜、羅士庭進入決賽，王少逵將《不解釋親吻》改編旋律，黃子佼給予肯定，評價比第一首更好；而張家瑜帶來盧廣仲的《我愛你》可惜層次不夠，無法表現出實力；最後羅士庭選《輸了你贏了世界又如何》，林俊逸表示，這首歌相較第一首少了些情感，李佳薇也覺得可惜，認為他可以唱得更好。最後由王家逵奪下周冠軍，並且得到和巨星導師羅文裕合唱《鄉音》的機會。