平民巨星／蛻變甜蜜系天后　王心凌傾聽內心不隨波逐流

▲王心凌擔任《平民巨星》大來賓。（圖／特約攝影記者黃彥凱攝）

▲王心凌出道多年，累積大批死忠粉絲。（圖／資料照）

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女星王心凌出道17年，一路從甜蜜教主走到甜心天后，無論在歌唱或是戲劇都交出亮眼成績，但她的成功不是偶然，而是堅持做自己、不隨波逐流堅持下來的成果。王心凌日前義氣相挺，特地擔任黃子佼主持的選秀節目《平民巨星》大來賓，她不藏私分享：「適合自己最重要，因為歌手很看個人特質，要去假裝或是模仿一個人的時候，就看不到那個真。」王心凌學生時期踏入演藝圈，隨後以亮眼外表和好歌喉被唱片公司相中，並在出道前遠赴日本集訓3個月。雖然第1張專輯就嶄露頭角，但王心凌坦言首波主打歌其實很不像自己，「那時候也還小嘛，就聽了公司的定位，而且那時候的潮流是跟著這樣在做。直到第4波《當你》，MV制服就是我自己高中的制服。穿上我自己的高中制服，我自己很自然的樣子，它就很貼我，那首歌大家的迴響就更大。」在《當你》之後，王心凌又接連推出《愛你》、《HONEY》、《睫毛彎彎》等經典夯曲，風格活潑、朗朗上口，奠定了她甜蜜教主的地位。隨著年齡增長，王心凌的抒情歌為她開啟新的路，真摯的情感和貼近人心的歌詞，受到廣大粉絲喜愛。對此王心凌表示，其實自己沒有刻意想要轉型，而是隨著當下的狀態去做調整，「它應該是順著自己的狀態去做的，刻意去做，就像我剛剛講的，不貼，它就是假的。」雖然至今仍會被稱作是甜蜜教主，但王心凌不認爲這是一個包袱，「因為它是我的特色，而這個特色它是最重要的，每一個人都一定要有一個自我的特色，這個定位才會很自然地出現，那甜蜜這塊它就是我的特色之一。」對於《平民巨星》的參賽者，王心凌強調一定要做自己，技巧可以模仿，但個人特色卻是無可取代的本質，「當然腦袋裡不能想著要去模仿別人的音色，漸漸地時間長了，它會去內化成為自己的，所以你還不懂這麼多情感的時候， 你可以去模仿。」王心凌也透露自己在唱情歌時，腦中不會想任何事情，「在唱的當下要在這首歌裡面，你沒有空去想別的。你去想別的時候，就不是在想這首歌，反而不會唱得好。」如果因為歷練不夠，導致在唱歌時情感不到位，事前的準備就更顯重要，「應該是在唱這首歌之前，就要先想好這首歌的畫面和故事。」