平民巨星／見參賽者故事感動　周蕙「獻絕招」教唱選手

連以優美歌聲擄獲人心

▲周蕙對於《平民巨星》特別介紹參賽歌手的故事，相當讚賞。（圖／特約記者林敬原攝）

▲周蕙（左）相當關注選手們唱歌的感情部分。（圖／特約記者林敬原攝）

▲《平民巨星》勾起了周蕙對唱歌的熱情。（圖／特約記者林敬原攝）

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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新型態選秀節目《平民巨星》，一開播就引起注目，的抒情天后周蕙都注意到，還特別點出《平民巨星》與其他選秀節目不同的地方，更大大讚揚了一番。她說：「之前我有當過評審，但那只是單純聽到一個人唱歌，我很少看到他背後的故事，但《平民巨星》有趣的是，我可以先看到他背後的故事，他為什麼要選這首歌？他唱給的對象是誰？你好像會為了這個介紹，去認識這個選手他想傳達的意念是什麼？所以我覺得這個節目有真的去挖掘、每一個人生活裡頭背後的一些人格特質。」而這也是《平民巨星》的主旨，希望集結各行各業最好的嗓音，不論是學生、網紅或工程師，都可能是「明日之星」，幫大家找到有故事、有夢想的「民間高手」，事實上，周蕙從素人成為歌手的過程，便如上述般有異曲同工之妙。她說：「那是一件很奇妙的事情，因為我做了自製的CD被聽到，然後在家裏莫名其妙接到電話（唱片公司），幸好那個年代詐騙集團不是那麼猖獗，不然我一定以為是詐騙電話，他可能會要我匯一筆錢給他，我才可以出唱片，所以我覺得自己是幸運的，我曾經看過一篇報導，它說能夠把自己的興趣、自己的理想，當作自己職業的人，在全世界不會超過百分之二十，也就是說我是那幸運的百分之二十的人，可以把自己的興趣當作自己的事業來經營。」不過也因為出道二十年了，讓周蕙當歌手的熱情有點消退，因此當她有機會來當《平民巨星》的導師時，看到那麼多人懷抱歌手的夢想，那種追求夢想的過程，又點燃了她的某種情懷，她說：「今天在這個舞台上，我看到很多人的熱情，《平民巨星》這個節目，又給了我一些提醒。」周蕙也集結自己多年的唱功，給了參賽的選手們一些建議，「用心去感受每一首歌，你想要呈現什麼勇敢唱出來就好了，因為誠心誠意，在台下當觀眾的人都感受得到，真的有時候不能恍神，一分心、靈魂飛出去的時候，我們都看得出來，所以要專注，在舞台上三分鐘、五分鐘的時間，就是屬於你的，你就盡量去發揮把自己展現出來就好了。」至於她當導師最注重選手的部分則是，「以前年紀小的時候，會很在意這句我唱得美不美？音調準不準？可是其實到後面，這些小小的瑕疵，它可能都會成為歌曲裡頭的一個情緒，甚至有時候我唱到破音，但製作人卻好愛那句破音，他說這個感覺起來就是，痛到你沒有辦法去Hold住那個情緒的時候！有一點點小小爆裂的聲音，反而是你下次都不一定做得到的，所以我覺得有一些真實的情感，或者是舞台上面的瑕疵，反而是很難得的。」因此周蕙認為，拋開所有的技巧、音準、拍子，讓歌唱回到人性面，有沒有把情感放入歌曲裡頭，反而是她現在非常在意的地方。