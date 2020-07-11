平民巨星／玖壹壹表演失誤超淡定　揭當明星「重要祕訣」

「平民天團」玖壹壹由春風、洋蔥、健志組成，道地的旋律與台味十足的歌詞琅琅上口，只要是熱鬧的地方必能聽見玖壹壹的歌曲，紅遍台灣的他們，也將在暑假期間於澎湖舉辦演唱會與粉絲相見歡，而近來他們則是擔任《平民巨星》的大來賓，分享歌唱技巧，身負選出當集冠軍的重責大任。

▲玖壹壹擔任《平民巨星》大來賓。（圖／記者林敬原攝, 2020.06.26）

▲玖壹壹春風（左起）、健志、洋蔥提到評審標準。（圖／記者林敬原攝, 2020.06.26）

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▲玖壹壹即將在澎湖舉辦演唱會。（圖／混血兒娛樂提供）

對於被選為大來賓，玖壹壹笑說其實他們挺不擅長當評審，甚至可以說有點排斥，健志提到：「我們知道很多歌唱節目，都是很會唱歌的選手，我們能給的都不是唱歌的意見，唱歌的技巧那些要交給專業的唱歌老師，我們都是用幽默的回答，讓他們自己去理解其中的奧祕。」身為大來賓，玖壹壹自認不是嚴厲的評審，他們開朗的說，是搞笑的評審，來緩和氣氛的，至於對參賽者有什麼期許？他們回答：「希望他們（參賽者）在這條道路上，哪怕未來沒有再做音樂，還是要繼續喜歡音樂」對於評審標準，健志透露，他看重整體的表演；洋蔥則是注意聲音跟編曲，春風想了一下才說到：「看歌詞就好。」雖然3位團員早已身經百戰，但他們在舞台上還是免不了碰上一些臨時狀況，搶拍、忘詞都是常有的事情，就連當天彩排的時候，健志麥克風拿著拿著竟然就滑掉了，對於不小心地犯錯，春風淡定的說：「下次不要就好了，總是會有表演失誤的時候嘛！」也補充，當下的氛圍比較重要，氛圍好就好了。玖壹壹也以樂壇前輩的身分給予參賽者加油打氣，「希望參賽者們沒有晉級不要氣餒，只會有一個人得到冠軍，沒得到冠軍不一定會比其他人差。你可能輸了一場比賽，輸了之後才有機會贏更多場，沒有人天天在過年的啊！」而節目取名為「平民巨星」，對於巨星的定義，玖壹壹表示：「我覺得我們還不算巨星，從平民到巨星中間有個過程......」講到這，他們停頓了一下，似乎在思索怎麼回答，最後只擠出一句：「這個中間的過程...很重要。」似乎是在呼應他們所謂「幽默的回答」，要讓大家自己去參透這其中的奧祕。