平民巨星首播／選手展現耀眼潛力　黃妃不藏私親自指導

新型態選秀節目《平民巨星》由黃子佼接下主持棒，從各行各業尋找下一位歌壇新星，每周6晚上10點《NOWnews今日新聞》影音平台播出。今（11）日第6集比賽登場，大來賓是「金曲歌后」黃妃，參賽選手雖然年齡差距懸殊，從本季年紀最大的56歲，到本季年紀最小的10歲，但每個人唱起台語歌都相當有味道，讓黃妃又驚又喜。
本集除了有黃妃擔任大來賓外，評鑑團則找來「美聲擔當」鄭怡、「才藝擔當」林俊逸、「能量擔當」李佳薇、「娛樂擔當」蔡昌憲和「實力擔當」許志豪，超強卡司替節目增加可看性。面對潛力無窮的參賽選手，黃妃還特地現場教學，開口獻唱，親自指導參賽選手，親和力十足。
鄭淑靜從小在家暴陰影下長大，常常目睹爸爸動手打媽媽，直到後來爸爸生病住院，鄭淑靜感嘆人生無常，放下心中怨恨，這次站上《平民巨星》舞台，藉此唱歌給在天上的爸爸聽。蘇祥德曾是熱炒店老闆，在為了生活打拚13年後，蘇祥德仍忘不了歌唱夢，因此決定將店面收起來，勇敢追夢。李淑華則是從事理財專員長達17年，雖然曾一度有職業倦怠期，但發現自己還是很喜歡這份工作。《平民巨星》臉書獨家首播請點這裡。
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