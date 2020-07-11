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平民巨星首播／選手展現耀眼潛力　黃妃不藏私親自指導

記者臺孝婷/台北報導-2020-07-11 22:00:00
▲黃妃（左）和黃子佼一起出場。（圖／翻攝平民巨星）
新型態選秀節目《平民巨星》由黃子佼接下主持棒，從各行各業尋找下一位歌壇新星，每周6晚上10點《NOWnews今日新聞》影音平台播出。今（11）日第6集比賽登場，大來賓是「金曲歌后」黃妃，參賽選手雖然年齡差距懸殊，從本季年紀最大的56歲，到本季年紀最小的10歲，但每個人唱起台語歌都相當有味道，讓黃妃又驚又喜。

▲《平民巨星》賽事激烈展開。（圖／翻攝平民巨星）
▲《平民巨星》賽事激烈展開。（圖／翻攝平民巨星）
本集除了有黃妃擔任大來賓外，評鑑團則找來「美聲擔當」鄭怡、「才藝擔當」林俊逸、「能量擔當」李佳薇、「娛樂擔當」蔡昌憲和「實力擔當」許志豪，超強卡司替節目增加可看性。面對潛力無窮的參賽選手，黃妃還特地現場教學，開口獻唱，親自指導參賽選手，親和力十足。

▲黃妃專訪。（圖／記者林敬原攝,
▲黃妃大方給予參賽者建議。（圖／記者林敬原攝, 2020.05.29）
鄭淑靜從小在家暴陰影下長大，常常目睹爸爸動手打媽媽，直到後來爸爸生病住院，鄭淑靜感嘆人生無常，放下心中怨恨，這次站上《平民巨星》舞台，藉此唱歌給在天上的爸爸聽。蘇祥德曾是熱炒店老闆，在為了生活打拚13年後，蘇祥德仍忘不了歌唱夢，因此決定將店面收起來，勇敢追夢。李淑華則是從事理財專員長達17年，雖然曾一度有職業倦怠期，但發現自己還是很喜歡這份工作。《平民巨星》臉書獨家首播請點這裡

《平民巨星》每週6晚上10點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁

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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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