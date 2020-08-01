平民巨星／導師履歷表曝光　畢書盡大陸當過「做工的人」

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》自開播以來熱議不斷，近期進行中的月冠軍比賽更是掀起高度討論，除了參賽選手，每一集的巨星導師也是觀眾最期待的亮點，回顧過往的節目中，李聖傑、畢書盡、周蕙除了專業的評論及表演，三人也分享成巨星前從事過的工作，畢書盡曾在大陸工廠上班當「做工的人」、李聖傑當過救生員，周蕙也有餐廳端盤子的經驗，履歷表都令全網驚豔不已。
7月升格當爸的畢書盡，曾擔任《平民巨星》第四集的巨星導師，他節目上透露未當藝人前，待在大陸一段時間，去鐵工廠當「做工的人」設計零件，經歷多年不同的嘗試，成了現在當紅的歌手。畢書盡場上表演出道十周年的作品《撞》之外，也與月冠軍選手王少逵合唱《我比從前想你了》，表演獲得滿堂彩。
李聖傑也擔任過《平民巨星》第五集的巨星導師，他透露曾做過與運動相關的工作，除了眾所周知的網球教練，更表示當過救生員，經歷震驚全場，自己也未料如今成了「情歌天王」。他場上以專業的角度，選出周冠軍蘇鈺翔，2人合唱神曲《你那麼愛他》，回憶殺讓觀眾感動滿滿。
好久不見的「歌后」周蕙擔任節目第七集巨星導師，她其實第一份工作就是唱歌，但在等待發片期間，因家裡開餐廳關係，曾當過短暫的工讀生幫家裡端盤子，也因此碰過竊取便當的小偷，有了抓賊的經驗。周蕙節目中選出蔬食餐廳店員景孝儒為周冠軍，2位美女合唱《約定》，美聲加上賞心悅目的畫面，視覺聽覺享受一次滿足。
節目的參賽者中，不少曾因不可避免的因素，而放棄唱歌的夢想，好聲音因此被埋沒；主打從各行各業中挖掘明日之星的《平民巨星》，為了讓素人實現夢想，讓大家場上分享感人故事之外，各位也能藉此一圓踏上舞台的歌手夢，展現自己無可限量的才能。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。