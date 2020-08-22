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平民巨星／月冠軍音色太美麗　軍中情人聽完激動起身鼓掌

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 23:30:00

▲《平民巨星》來到本季最後一次月冠軍選拔，由左至右分別為楊零、Fun Ones和阿拉斯。（圖／翻攝平民巨星、特約攝影林敬原）
▲《平民巨星》來到本季最後一次月冠軍選拔，由左至右分別為楊零、Fun Ones和阿拉斯。（圖／翻攝平民巨星、特約攝影林敬原）

本周的《平民巨星》於18日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第12集，這也是本季最後一次月冠軍選拔，3組周冠軍包含選手阿拉斯（柯旭恩）、嘻哈團體Fun Ones和楊零，本集邀請影歌雙棲的任賢齊選出最終月冠軍，最後阿拉斯在幫唱導師曾昱嘉的加持之下，獲得總冠軍賽的入場券，而擔任評鑑團的軍中情人方季惟聽完後，感動到直接站起來鼓掌。

本集評鑑團包含方季惟、林俊逸、李佳薇、婁峻碩和曾昱嘉，節目一開始邀請玉女歌手方季惟演唱《祝福的時光》，任賢齊透露當年他在軍中，方季惟是大家的夢中情人。在開始比賽之前，任賢齊還拿出紙筆，準備紀錄各個選手當下的表現和可開發的潛能，十分用心，此外，黃子佼還秀出林俊逸親手寫給他的書法，表示很開心可以拿到墨寶。 

▲方季惟演唱《祝福的時光》。（圖／翻攝平民巨星）
▲方季惟演唱《祝福的時光》。（圖／翻攝平民巨星）
▲任賢齊拿出紙筆，準備紀錄各個選手當下的表現。（圖／翻攝平民巨星）
▲任賢齊拿出紙筆，準備紀錄各個選手當下的表現。（圖／翻攝平民巨星）
第一位上場的是阿拉斯，他深情演唱《孤單Tequila 》，曾昱嘉稱讚他情緒鋪陳得很好，可惜缺少了些激情和失控， 隨後Fun Ones演唱年輕人耳熟能詳的《Without You》，2人的表演突然讓任賢齊想起當年的自己，於是他現場來一段自己創作的即興饒舌，讓全場嗨翻，楊零則是帶來《飛鳥》，曾昱嘉一聽完就被她的舞台氣勢給震懾，林俊逸大讚她很投入演唱，也建議她可以增加聲音的厚度。 

第二輪的表演更加精彩，首先是阿拉斯與曾昱嘉詮釋《如果沒有你》，2人一唱完，方季惟直接站起來鼓掌，直呼合音太美麗，此外，阿拉斯還透露當兵時，曾與對方在同一個單位服務，相當有緣分。接下來是Fun Ones與婁峻碩攜手合唱的饒舌歌《 IDOL RAPPER 》，帥氣指數爆表，全場尖叫聲不斷，李佳薇直接笑說：「尾牙發他們了！」壓軸表演則是楊零與李佳薇，2人在舞台上狂野飆唱《相愛後動物感傷》，曾昱嘉認為李佳薇成功地把楊零的潛能激發出來，而李佳薇也坦言和她合唱有壓力，因為楊零是一個很有個性的人，不過也透露其實對方私下是一個鄰家女孩。

▲Fun
▲Fun Ones與婁峻碩（中）攜手合唱的饒舌歌《 IDOL RAPPER 》。（圖／特約攝影林敬原）
▲阿拉斯（左）與曾昱嘉（右）詮釋《如果沒有你》。（圖／翻攝平民巨星）
▲阿拉斯（左）與曾昱嘉（右）詮釋《如果沒有你》。（圖／翻攝平民巨星）
▲楊零（左）與李佳薇（右）在舞台上狂野飆唱《相愛後動物感傷》。（圖／記者林調遜攝）
▲楊零（左）與李佳薇（右）在舞台上狂野飆唱《相愛後動物感傷》。（圖／特約攝影林敬原）
3組選手表演結束後，最後由阿拉斯獲得本季最終月冠軍，任賢齊認為他的表演最整齊，舞台風格最自然，而Fun Ones和楊零也都有很大的潛能，創作會決定未來走的距離，寫出屬於自己的歌，朝建立獨特風格和辨識度發展。節目尾聲，阿拉斯也和任賢齊合唱《傷心太平洋》。 

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜）

▲阿拉斯（左）榮幸地和任賢齊（右）合唱《傷心太平洋》。（圖／翻攝平民巨星）
▲阿拉斯（左）榮幸地和任賢齊（右）合唱《傷心太平洋》。（圖／翻攝平民巨星）

關鍵字

平民巨星 鼓掌 方季惟 軍中情人 月冠軍

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