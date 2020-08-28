平民巨星／獨曝林志炫回台飆歌　吳克群柔嗓洩情慾

本季《平民巨星》將於29日晚間10點在《NOWnews今日新聞》影音平台播出總冠軍賽，3位月冠軍選手包含Youtuber阿拉斯、網球王子蘇鈺翔和天后舞者王少逵，即將同台爭奪最後總冠軍和發片機會。本集邀請到「搖滾詩人」吳克群、「美聲歌王」林志炫擔任巨星導師，其中林志炫大方分享，當選手們站在舞台上時，必須抱持的態度和想法，此外，他也特地獻唱一曲，讓現場來賓直呼過癮。





林志炫和選手分享，如何調適參加總冠軍賽時的心情，他提出2點千萬不能想的事情，就是「總冠軍是不是我」和「總冠軍一定是我」，而是要抱持著「總冠軍已經是我」的心情，這樣在舞台上才能全心全意地拿出自己的感動和真誠，答謝所有支持的人，林志炫也在節目尾聲演唱《Feeling Good》，「其實是描述我在音樂中的快樂和自在，另一方面我也想替拿到總冠軍的選手，唱出他辛苦參賽3個月後，終於戴上桂冠的心情 」。



事實上，林志炫強調自己17歲被音樂老師挖掘時也是一張白紙，對音樂所知不多，「幸好當年老師願意將其所學無私的傳授給我，才引導我走上一生所愛的音樂之路，所以今年有機會受邀擔任巨星導師，也希望能發掘條件好的素人。」林志炫認為不管是面對高技巧的選手或質樸的素人，心中都有一個核心價值，那就是選手對音樂的虔誠，技術也要為歌曲的情感表達服務，若能感受到這份誠意，他就會欣然給予高分。





創作歌手吳克群睽違近4年，這次帶來新歌《洛希極限》，溫柔的嗓音與R&B結合，優美又帶點情慾的律動感，讓人忍不住想要搖擺起來。吳克群表示成為冠軍最重要的一點，就是必須帶有自己的特色，才會顯得獨一無二，他坦言從一開始寫歌創作，到現在都還在找尋自己的表達方式。





《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜）





▲林志炫演唱歌曲《Feeling Good》。（圖／翻攝平民巨星）