平民巨星／「網球界謝霆鋒」奪冠　想圓歌手夢全因李聖傑

新型態選秀節目《平民巨星》今（4）日播出第五集。巨星導師請到「情歌王子」李聖傑，評鑑團有李佳薇、張芸京等人。而這回的參賽者，分別有銷售高手、歌唱比賽冠軍、網球國手、超級網紅、以及經紀公司老闆，面對實力堅強對手，本周周冠軍由20歲網球國手蘇鈺翔奪下，而他也透露自己愛唱歌，其實跟李聖傑有關。





蘇鈺翔在第一輪比賽，就以《最笨的人是我》感動李聖傑，而他迷人的聲線，讓評鑑團顏值擔當妞妞聽完後，驚呼「這是職業歌手吧」；林俊逸則認為他非常有潛力，至於張芸京更是誇讚蘇鈺翔歌聲，有超齡的感覺，更說他笑起來好像港星謝霆鋒，還說：「平民巨星一定要有他的特色，我覺得他有年輕的活力，非常吸引人。」



▲蘇鈺翔外貌激似謝霆鋒。（圖／翻攝平民巨星） 事實上，蘇鈺翔在網球界表現十分傑出，曾獲得青少年亞洲冠軍，不過每天練習之餘，他仍有一個歌手夢，蘇鈺翔從12歲開始喜歡唱歌，而原因就是現場的李聖傑，他透露：「當時因為網球界的大學長李聖傑出唱片，覺得運動員不一定只會一種能力，所以開始自己學唱歌。」



其實與蘇鈺翔同一個舞台爭冠的參賽者，都不是省油的燈，像是「超級網紅」Youtuber蕭予弦，原本就對鏡頭並不陌生，而她溫暖的歌聲，更讓美聲擔當鄭怡聽完後十分驚豔，「我們已經聽過很多好聲音了，妳能觸動到我，真的很不錯。」



▲對鏡頭並不陌生的Youtuber蕭予弦溫暖的歌聲深植人心。（圖／翻攝平民巨星） 而曾奪下歌唱比賽冠軍的泳池救生員黃禾楓，在開唱前，意外得到跟李聖傑合唱機會，兩人現場飆歌，讓來賓聽得相當過癮，還直呼「根本是同一個人在唱歌」，李聖傑本人也大讚他鼻音模仿的很像。



▲黃禾楓擁有多次比賽經驗。（圖／翻攝平民巨星） 最後在第二輪比賽中，由蘇鈺翔、蕭予弦和黃禾楓3位輪番上陣，不同特色的美聲，讓評鑑團各擁其主，更積極為心目中支持的參賽者加油，面對只能選出一位選手晉級的考驗，巨星導師李聖傑最後宣布，由20歲的蘇鈺翔勝出，而他也獲得和李聖傑同台合唱經典情歌《你那麼愛他》的難得機會。



▲蘇鈺翔（右）和李聖傑（左）一起同台合唱《你那麼愛他》。（圖／翻攝平民巨星） 《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點 平民巨星專頁 。（編輯：侯家瑜）



